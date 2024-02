Nouvel appel de l’Algérie à l’ONU pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Hier, l’Algérie a adressé un appel au Conseil de sécurité de l’ONU, exhortant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la mise en œuvre rapide de toutes les mesures nécessaires. L’objectif est de faire résonner la voix de la justice et d’assurer l’application des décisions de la Cour internationale de Justice (CIJ).

Ammar Bendjama, le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies à New York, a souligné les propos du président Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier a déclaré que l’histoire retiendra les noms des responsables du génocide à Gaza, les inscrivant en lettres de sang sur la liste des criminels de guerre et des ennemis de la vie et de l’Humanité.

Selon Bendjama, le refus d’un cessez-le-feu équivaut à l’acceptation de la mort quotidienne de 250 personnes, dont 100 enfants. Il a dénoncé l’amputation quotidienne de 10 enfants de leurs membres sans anesthésie, ainsi que la naissance quotidienne de 170 enfants sans soins devant les hôpitaux, à cause de l’absence de soins médicaux.

Le représentant algérien a mis en lumière la réalité désastreuse à Gaza, indiquant que 90% des habitants vivent dans la rue, sans abri ni nourriture. Il a également déploré la situation de 10 000 personnes atteintes de cancer qui meurent en raison de l’absence de traitement chimiothérapique.

Les mesures de la CIJ dépendent d’un cessez-le-feu

Bendjama a affirmé que les mesures conservatoires décidées par la CIJ ne pourraient être mises en œuvre que par un cessez-le-feu. Il a souligné que toute personne s’y opposant devrait remettre en question sa conscience et son humanité.

Suite aux instructions du président Tebboune, le Conseil de sécurité s’est réuni en urgence à la demande de l’Algérie. Cette réunion fait suite à la décision de la CIJ, demandant la convocation urgente du Conseil de sécurité concernant les mesures conservatoires adoptées par la Cour.

La situation à Gaza nécessite une action urgente. L’appel de l’Algérie à l’ONU pour un cessez-le-feu immédiat et la mise en œuvre des mesures de la CIJ reflète la quête de justice et d’humanité. Le Conseil de sécurité doit agir rapidement pour garantir la paix et la dignité des habitants de Gaza.

