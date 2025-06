Nouvel an musulman : le Ministère des Affaires religieuses annonce la date officielle

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé officiellement ce mercredi que le 1er Mouharram de l’an 1447 de l’hégire correspondra au vendredi 27 juin 2025, marquant ainsi le début du nouvel an musulman pour les fidèles à travers tout le pays.

Cette annonce a été faite dans un communiqué officiel, précisant que la nouvelle lune n’a pas été observée mercredi soir dans les différentes régions du territoire national. Conformément au calendrier hégirien, basé sur les cycles lunaires, l’absence de visibilité du croissant lunaire indique que le mois de Dhou al-hijja comptera 30 jours, ce qui repousse automatiquement le début du mois de Mouharram au lendemain.

Vendredi 27 juin : début officiel de l’an 1447 de l’Hégire en Algérie

Le nouvel an hégirien, également appelé Ras as-Sanah al-Hijriyya, commémore l’hégire du Prophète Mohammed (Paix et bénédictions sur lui), c’est-à-dire son émigration de La Mecque vers Médine en l’an 622 de l’ère chrétienne. Cet événement marque le point de départ du calendrier islamique et revêt une grande signification spirituelle et historique pour les musulmans.

À LIRE AUSSI : UNESCO : Découvrez les 11 sites algériens exceptionnels du patrimoine mondial (photos)

Contrairement aux célébrations du nouvel an grégorien, le passage à l’année hégirienne est un moment de recueillement, de prière et de méditation, plutôt que de festivités. Il offre aux croyants l’occasion de réfléchir au sens de l’hégire, à la résilience du Prophète, à la foi, et à l’engagement spirituel dans les moments de difficulté.

Une nouvelle année sous le signe de la foi

À cette occasion, le ministère a rappelé l’importance de commémorer cette date dans la piété et la sobriété, en organisant des conférences, veillées religieuses et prêches dans les mosquées du pays, afin de transmettre aux jeunes générations la portée de cet événement fondateur de l’islam.

À LIRE AUSSI : L’Algérie séduit les investisseurs étrangers : 270 projets approuvés depuis novembre 2022

Par ailleurs, conformément à la loi en vigueur, le 1er Mouharram est un jour férié et payé en Algérie, comme tous les autres événements religieux majeurs du calendrier musulman, notamment l’Aïd el-Fitr, l’Aïd el-Adha et le Mawlid Ennabaoui.

L’entrée dans l’année 1447 de l’hégire intervient dans un contexte marqué par plusieurs réformes religieuses et sociales lancées par les autorités, notamment en matière de formation des imams, de gestion des mosquées et de lutte contre l’extrémisme religieux. Le ministère en a profité pour adresser ses vœux de paix, de santé et de prospérité à l’ensemble du peuple algérien, en espérant que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la solidarité et de la foi partagée.