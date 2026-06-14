Nouvel an musulman en Algérie : êtes-vous concerné par ce jour de congé payé ?

Le Nouvel An de l’Hégire (Muharram 1448) approche, apportant avec lui un jour de repos bien mérité pour des millions d’Algériens. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, en coordination avec la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative, a annoncé ce dimanche 14 juin 2026 que le premier jour de Muharram de l’année 1448 de l’Hégire sera un jour férié, chômé et payé pour l’ensemble des travailleurs du pays.

Selon un communiqué conjoint publié par les deux institutions, cette mesure s’applique conformément aux dispositions de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales, modifiée et complétée.

À LIRE AUSSI : Administrations publiques : Les horaires d’été entrent en vigueur ce dimanche 14 juin

Tous les secteurs économiques concernés

Cette journée de repos obligatoire touche une large catégorie de travailleurs, sans distinction de statut. Le communiqué officiel précise que la mesure concerne : les personnels des institutions et administrations publiques, les employés des instances, offices et établissements publics et privés, ainsi que l’ensemble des travailleurs des entreprises publiques et privées, tous secteurs confondus, quel que soit leur statut juridique, y compris les employés payés à la journée ou à l’heure.

Le communiqué rappelle toutefois une obligation de permanence. Les administrations et entreprises dont les activités sont organisées en régime de rotation doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service. Les secteurs vitaux ne s’arrêtent pas, même lors des jours fériés.

À LIRE AUSSI : Résultats du BEM 2026 : le ministère de l’Éducation nationale annonce la date de publication

Prévisions astronomiques : À quand le début du Nouvel An ?

C’est là que la question astronomique entre en jeu. À travers l’ensemble du monde islamique, les regards sont désormais tournés vers le calendrier religieux. Les observatoires astronomiques se préparent à scruter le ciel dans la soirée du lundi 15 juin 2026 pour guetter le croissant lunaire annonçant le début du mois de Muharram 1448.

Selon les calculs scientifiques préalables, deux scénarios se dessinent :

Premier scénario (le plus probable selon les calculs astronomiques) : Si le mois de Dhou al-hijja ne compte que 29 jours, le premier jour de Muharram et le Nouvel An de l’Hégire correspondront au mardi 16 juin 2026. Second scénario : Si le croissant de lune n’est pas visible lundi soir et que le mois de Dhou al-hijja est complété à 30 jours, le premier jour de l’année hégirienne débutera officiellement le mercredi 17 juin 2026.

La confirmation officielle sera rendue publique par les autorités religieuses compétentes, conformément à la procédure en vigueur dans chaque pays musulman.

À LIRE AUSSI : Bac 2026 : le ministre fait une annonce importante sur les résultats