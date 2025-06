Nouvel an de l’hégire 1447 : Voici la date du 1er Moharram et Achoura

L’Association Astronomique de Djeddah a annoncé que, selon les calculs astronomiques, le premier jour du mois de Moharram et le début de la nouvelle année hégirienne 1447 devraient correspondre au jeudi 26 juin 2025.

Les calculs révèlent que la conjonction centrale de la Lune, marquant le début astronomique du mois lunaire, aura lieu ce mercredi 25 juin à 13h31, heure de La Mecque.

Le croissant de lune devrait être clairement visible le jeudi soir, après le coucher du soleil. Il se situera alors à 14 degrés au-dessus de l’horizon et son élongation sera de 16 degrés, offrant des conditions idéales pour une observation à l’œil nu dans la plupart des pays arabes.

Cependant, l’annonce officielle du début de l’année hégirienne relève des prérogatives du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, qui devrait faire une déclaration officielle ce soir concernant la date exacte.

Outre le premier jour de l’année hégirienne, les Algériens observeront également un deuxième jour férié, marquant Achoura, le 10ᵉ jour du mois de Moharram.

Fonction publique : Jour férié et payé pour le 1er Moharram 1447

Par ailleurs, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, en collaboration avec la Direction Générale de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, a publié un communiqué conjoint annonçant que le premier Moharram 1447 de l’Hégire, marquant le Nouvel An, sera un jour chômé et payé pour tous les employés des institutions et administrations publiques et privées.

Le communiqué précise que cette mesure est appliquée en vertu des dispositions de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, relative à la liste des jours fériés officiels, amendée et complétée ultérieurement. Cette disposition concerne tous les travailleurs, quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, y compris ceux employés à la journée ou à l’heure.

Le communiqué a également souligné la nécessité pour les institutions et organismes concernés de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services dans les départements fonctionnant en système de rotation pendant cette période.

Awal Moharram : Significations religieuses et historiques

Le 1er Moharram, ou Awal Moharram, symbolise le début du calendrier islamique et commémore un événement fondateur de l’histoire musulmane : l’Hégire, c’est-à-dire l’exil du Prophète Mohammed — Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui — de La Mecque à Médine en 622 après J.-C. Cet épisode marque la naissance de la première communauté musulmane.

Quant à Achoura (qui signifie « dixième » en arabe), elle revêt une importance spirituelle majeure. Pour les musulmans, ce jour est associé à la victoire du Prophète Moïse (Paix soit sur lui) sur le Pharaon.

Traditions algériennes : entre recueillement et festivités

En Algérie, ces deux dates sont marquées par des coutumes régionales distinctes :

Le 1er Moharram est souvent célébré en famille autour d’un repas généreux. Dans le Sud , on privilégie un couscous accompagné de viande, tandis qu’à Biskra , les gâteaux traditionnels et le « trèze » (un plat à base de semoule et de viande séchée) sont à l’honneur. En Haute-Kabylie , les familles préparent le « Timeg’zert » ou « ahaddour tbaquit », une spécialité à base de fines feuilles de pâte farcies.

, on privilégie un couscous accompagné de viande, tandis qu’à , les gâteaux traditionnels et le « trèze » (un plat à base de semoule et de viande séchée) sont à l’honneur. En , les familles préparent le « Timeg’zert » ou « ahaddour tbaquit », une spécialité à base de fines feuilles de pâte farcies. Achoura, en revanche, est traditionnellement un jour de jeûne pour de nombreux croyants, suivant la sunna du Prophète — Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui — . Certaines régions y associent également des actes de charité et des distributions de nourriture aux nécessiteux.

Rappelons que ces deux jours – 1er Muharram et Achoura – sont officiellement reconnus comme fériés et payés en Algérie, conformément à la loi n°63-278. Les employeurs, qu’ils relèvent du public ou du privé, sont tenus d’accorder ce droit à leurs salariés, y compris ceux sous contrat journalier ou horaire.