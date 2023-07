Nouvel an de l’Hégire 1445 : le montant de la Zakat fixé

Le ministère des Affaires religieuses et des Waqfs a annoncé mardi soir, dans un communiqué, la fixation du seuil de la Zakat pour l’année hégirienne 1444 en Algérie. Cette somme représente la valeur de 20 pièces d’or, soit l’équivalent de 85 g d’or. Le seuil minimum exigé par la Charia islamique.

Zakat : le Nassib pour l’année hégirienne 1445 dévoilé

L’Agence nationale de transformation et de distribution de l’or et d’autres métaux précieux (AGENOR) a fixé le prix d’un gramme d’or 18 carats au début de cette année hégirienne à 10 500 dinars. Ce qui fixe le montant de la Zakat cette année à 892 500 dinars.

À LIRE AUSSI : Nouvel an de l’hégire 1445 : les dates du premier Muharram et d’Achoura 2023 sont connues

La Zakat est obligatoire pour ceux qui possèdent au minimum le montant du seuil. Ces derniers doivent donner 2,5 % de ce montant s’il a été en leur possession une année complète selon le calendrier hégirien.

La Zakat comprend aussi bien l’argent que les biens commerciaux et les marchandises évaluées à leur prix sur le marché le jour de leur Zakat, ajoute le communiqué du ministère.

Zakat : une valeur en hausse en Algérie ?

La valeur du seuil de la Zakat en Algérie a augmenté, passant de 816 000 dinars (81 millions de centimes et 6 000 dinars) l’année dernière, à 892 500 dinars (89 millions de centimes et 2 500 dinars). Cela est ainsi dû à l’augmentation du prix d’un gramme d’or de 18 carats, passant de 9 600 à 10 500 en seulement un an.

À LIRE AUSSI : Salat El-istisqa en Algérie : le ministère appelle à l’accomplir ce 29 avril

Le ministère a mis à la disposition des donneurs des comptes postaux locaux affiliés au Diwan National des Waqfs et de la Zakat pour payer leurs Zakats. En plus de la possibilité d’utiliser le transfert électronique via le service « Baridi Mob » de La Poste Algérienne.