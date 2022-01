Nouvel an berbère : Benabderrahmane fait l’éloge de Yennayer

On fête aujourd’hui le premier jour de l’année berbère, un calendrier agraire millénaire adopté en Afrique du Nord depuis plusieurs siècles. Il s’agit d’une journée chômée et payée en Algérie, ou la fête de Yennayer a été officialisée depuis 2017, sans pour autant faire l’unanimité au sein de certains milieux.

Aujourd’hui, le 12 janvier 2022, le premier ministre et ministres des Finances, Aimene Benabderrahmane, dans un Tweet, largement relayé sur les réseaux sociaux, n’a pas hésité à souligner l’importance de la fête de Yennayer pour le pays, et la valeur que cette célébration revêt pour la société.

Yennayer : « Sur les pas de nos aïeux »

Benabderrahmane, dans son tweet à l’occasion du nouvel an berbère, a tenu à souhaiter la bonne année à l’ensemble des Algériens et des Algériens en usant des deux langues nationales et officielles, l’arabe et le Tamazight. Le premier ministre a également expliqué pourquoi la fête de Yennayer reste un important atout pour l’Algérie.

« Le nouvel an amazigh 2972 ​​est arrivé, et la célébration de Yennayer, sur les pas de nos pères et grands-pères, a un goût particulier », a écrit le premier ministre dans son tweet publié ce mercredi. Le haut responsable ajoute que la fête de Yennayer revient « à faire revivre notre héritage ancestral ».

Il fait aussi savoir qu’il souhaite que cette célébration soit « plus profondément enracinée dans notre société comme l’une des composantes de l’identité algérienne et comme une expression de la diversité culturelle de notre pays ».

Pour conclure, Benabderrahmane a écrit « Assegas Amegaz, Assegas Amervouh, à tous les Algériens à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, et je prie dieu que « l’année » soit porteuse de biens et de bénédictions sur nous tous ».