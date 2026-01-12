Nouvel An amazigh – Yennayer 2976 : quelles sont les prévisions météo de ce lundi 12 janvier ?

Ce lundi 12 janvier 2026 revêt une portée toute particulière en Algérie. Il coïncide avec la célébration de Yennayer 2976, le Nouvel An amazigh, une date symbolique désormais inscrite dans le calendrier national comme journée chômée et payée.

Les institutions publiques, les administrations, les établissements et les offices, mais aussi les entreprises publiques et privées observent ce jour de repos, offrant aux familles l’occasion de se retrouver, de perpétuer les traditions et de célébrer ensemble ce moment fort de l’identité culturelle algérienne.

Après plusieurs semaines marquées par un temps hivernal rigoureux, fait de pluies abondantes, de vagues de froid et de chutes de neige parfois conséquentes, la météo semble enfin accorder une trêve bienvenue. Pour accompagner cette journée de fête et profiter pleinement de Yennayer, les conditions atmosphériques s’annoncent particulièrement clémentes sur l’ensemble du pays.

La météo en Algérie : quel temps prévoir ce lundi ?

Selon les prévisions des services de la météorologie, la journée de lundi s’annonce largement ensoleillée sur la majorité des wilayas. Une stabilité atmosphérique s’installe progressivement, mettant fin aux perturbations qui ont dominé le début du mois de janvier. Cette amélioration du temps apporte un contraste appréciable avec les jours précédents et crée un cadre idéal pour les sorties familiales, les visites chez les proches ou encore les célébrations traditionnelles organisées à cette occasion.

Dans les régions Nord du pays, le ciel restera dégagé durant une grande partie de la journée. Le soleil dominera, avec seulement quelques passages nuageux sans conséquence notable. Les températures afficheront des valeurs agréables pour la saison, oscillant entre 17 et 19 degrés sur les zones côtières, où l’influence maritime adoucira encore davantage l’atmosphère.

À l’intérieur des terres, le mercure évoluera entre 8 et 18 degrés, des niveaux tout à fait supportables pour un mois de janvier, notamment en journée. Les vents resteront modérés, avec des rafales ne dépassant pas 30 km/h, contribuant à une sensation thermique plutôt confortable.

Dans les régions du Sud, la situation météorologique s’annonce tout aussi favorable. Le soleil brillera généreusement, offrant un ciel dégagé à légèrement voilé par moments. Les températures varieront entre 13 et 31 degrés, avec une chaleur plus marquée dans certaines zones sahariennes en milieu de journée. Les vents souffleront jusqu’à 40 km/h, sans pour autant perturber les activités quotidiennes.

En bref…

Ce retour à un temps stable constitue une véritable bouffée d’oxygène après un début d’année marqué par des conditions météorologiques exigeantes. Il permet non seulement de célébrer Yennayer 2976 dans une ambiance sereine, mais également de reprendre les activités extérieures dans de bonnes conditions, en attendant les évolutions météo des prochains jours.

En somme, la météo de ce lundi 12 janvier 2026 nous offre un ciel dégagé, des températures clémentes et une atmosphère apaisée. Un contexte idéal pour célébrer le Nouvel An amazigh en famille, entre traditions, partage et optimisme pour l’année à venir.