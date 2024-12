Nouvel an 2025 : Tebboune adresse un message au peuple algérien

Dans un discours adressé mardi soir au peuple algérien, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a marqué la fin de l’année 2024 par un message porteur d’espoir et de confiance. À l’occasion du Nouvel An, il a souligné les réalisations accomplies tout au long de l’année et a tracé les perspectives pour 2025, mettant l’accent sur les avancées économiques et sociales du pays.

Le président Abdelmadjid Tebboune s’adresse à la nation : Bilan et espoir pour 2025

Dès l’entame de son allocution, le président Tebboune a mis en avant les succès enregistrés par l’Algérie en 2024. Selon lui, ces accomplissements ont permis à la nation de progresser vers une « renaissance développementale prometteuse », propulsant l’Algérie vers le statut de pays émergent. Cette dynamique, a-t-il affirmé, reflète la stabilité et la vision claire adoptée par le gouvernement pour conduire des projets structurants.

Dans la continuité de ce progrès, le président a rappelé que 2024 fut aussi l’année de sa réélection. « Vous m’avez renouvelé votre précieuse confiance, » a déclaré Tebboune, exprimant sa gratitude envers les Algériens et leur engagement à poursuivre ensemble la marche vers un avenir prospère. Il a souligné que cet élan de confiance mutuelle s’appuie sur des résultats concrets qui, aujourd’hui, permettent à l’Algérie de se distinguer sur les plans africain et arabe.

Appel à une Algérie plus forte et solidaire en 2025

Le président a ensuite appelé la nation à redoubler d’efforts pour faire de 2025 une année encore plus riche en réalisations. « Poursuivons nos efforts pour que 2025 soit synonyme de nouvelles avancées grâce à la vision gagnante de l’Algérie et à nos capacités prometteuses dans divers domaines, » a-t-il martelé. Cette invitation traduit la volonté du chef de l’Etat de renforcer la diversité des secteurs porteurs de croissance.

En conclusion, Abdelmadjid Tebboune a formulé ses vœux aux Algériens, leur souhaitant une année « heureuse, pleine de santé et de bonheur », tout en espérant davantage de prospérité pour l’Algérie. Il a également adressé un message de solidarité envers la Palestine, appelant à la paix et à la fin des agressions subies par le peuple palestinien.

Ce discours, porteur de confiance et d’optimisme, reflète une volonté de renforcer les acquis nationaux et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le futur. Il s’inscrit dans une démarche de mobilisation collective pour atteindre des objectifs communs, symbolisant une Algérie résolument tournée vers l’avenir.