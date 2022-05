Nouvel aéroport d’Oran : le wali évoque la date d’ouverture

L’aéroport d’Oran, deuxième centre aéroportuaire du pays, après celui d’Alger, a subi de lourds travaux afin de rehausser les standards. En effet, il s’apprête à dévoiler au trafic international sa nouvelle structure.

La nouvelle aérogare en construction à l’aéroport Ahmed Ben Bella d’Oran est « prête à 100% » et sera opérationnelle fin mai 2022, a annoncé, hier 10 mai, le wali d’Oran Said Saayoud, au micro de Radio Oran. « Comme vous le constatez, les travaux de la nouvelle aérogare sont achevés à 100%. L’installation des différents équipements a été finalisée aujourd’hui. » a-t-il déclaré.

Les essais, au moyen d’un avion, vont être lancés la semaine prochaine. Ainsi, la mise en service de cette nouvelle aérogare se fera à la fin du mois de Mai 2022 ou début juin, a précisé le wali dans sa déclaration. Par ailleurs, la réalisation des travaux de ce terminal international a été accomplie « à 100% » par l’entreprise publique Cosider. Rappelons que ce projet, souligne le wali, était paralysé en octobre 2021 suite à plusieurs difficultés « financières et techniques. »

« Le premier ministre, qui a effectué une visite à ce projet, n’a pas du tout été satisfait de l’avancement des travaux à ce moment-là. Il a donné des instructions pour la levée de toutes les contraintes techniques rencontrées par Cosider. Il a également donné son accord pour une réévaluation du projet et l’accord des ressources financières nécessaires. » a rappelé le Wali d’Oran. « Les travaux de cette nouvelle aérogare internationale de l’aéroport d’Oran ont été achevés début janvier. Ensuite, nous avons lancé les essais techniques qui ont pris beaucoup de temps. Maintenant, il reste les essais avec un avion et nous allons les lancer au courant de la semaine prochaine. » a ajouté la même source.

« Nous avons lancé les essais techniques notamment pour les escaliers mécaniques, les ascenseurs et les caméras de surveillance. Durant ce mois de février, on procédera à l’installation des équipements aéroportuaires, à savoir 33 guichets d’enregistrement, cinq tapis-bagages ainsi que six passerelles télescopiques équipées » a déclaré Nadjib Benchenine, directeur de l’aéroport, lors d’une visite d’inspection du ministre algérien des Transports sur le chantier, le 17 février 2022.

L’aérogare d’Oran, première enceinte aéroportuaire africaine

Cette nouvelle aérogare au sein de l’aéroport d’Oran est dotée d’une capacité globale de 3,5 millions de voyageurs par an pouvant être étendue à 6 millions de passagers.

La nouvelle installation est équipée de 33 guichets d’enregistrement, de 6 passerelles télescopiques ainsi que de 5 convoyeurs à bagages. La mise à l’essai de ces dispositifs a eu lieu depuis janvier 2022, au moment de la clôture des travaux de construction.

Fonctionnant grâce à plus de 4000 panneaux photovoltaïques, elle deviendra l’enceinte aéroportuaire la plus conséquente d’Afrique, à en croire la télévision publique. Cette dernière, s’élevant à un coût total de 38 milliards de dinars, comprend également un parking composé de trois niveaux pouvant accueillir 1 200 voitures et un autre parking extérieur offrant la même capacité.