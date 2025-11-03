Nouveaux vols vers l’Asie et le Moyen-Orient : Air Algérie étoffe son réseau

Air Algérie et Qatar Airways ont signé un accord de partage de codes (code-share). Il s’agit d’un partenariat stratégique qui permettra à la compagnie aérienne nationale d’étendre son réseau et d’ajouter de nouvelles liaisons vers le Moyen-Orient et l’Asie.

Cet accord de partage offre aux clients d’Air Algérie la possibilité de voyager via les vols de Qatar Airways vers d’importantes destinations en Asie, dont Kuala Lumpur en Malaisie, Hong Kong en Chine, ainsi qu’à Mascate à Oman.

En contrepartie, la compagnie aérienne qatarie obtient l’accès à six villes algériennes desservies par Air Algérie, depuis l’aéroport d’Alger : Constantine, Annaba, Oran, Tamanrasset, Timimoun et Tindouf.

Air Algérie élargit son réseau de vols vers le Moyen-Orient et l’Asie

Dès aujourd’hui, lundi, les billets pour les vols concernés sont disponibles à la vente. Le premier vol opéré dans le cadre de cet accord de partage de code entre Air Algérie et Qatar Airways est programmé pour le 15 novembre prochain.

Ce partenariat est essentiel pour Air Algérie, car il s’inscrit dans sa nouvelle vision stratégique visant à renforcer sa position internationale en étoffant son réseau et en rehaussant la qualité de ses prestations pour atteindre les normes mondiales, comme l’a confirmé Sami El Karim Boutemadja, chef de la division commerciale d’Air Algérie.

Selon le responsable, ce partenariat est crucial, car il permet à Air Algérie de renforcer sa présence au Moyen-Orient et en Asie et d’offrir plus de choix de destinations à ses clients. Il a ajouté que l’accord s’inscrit dans la stratégie globale de la compagnie visant à étendre son réseau de vols et à consolider le rôle de l’aéroport d’Alger comme plateforme centrale (hub). Enfin, il a exprimé sa grande satisfaction quant à l’établissement de cette collaboration jugée fructueuse avec Qatar Airways.

Des options plus larges et une expérience de voyage plus fluide

Thiérry Antinori, directeur des opérations commerciales de Qatar Airways, a salué la signature de cet accord de partage de code. Il a déclaré être ravi de « renforcer le partenariat avec Air Algérie« , soulignant que cette entente « consolidera la présence de la compagnie qatarie sur les principaux marchés africains ».

Par ailleurs, il a précisé que cette coopération vise à offrir aux passagers des options plus larges et une expérience de voyage plus fluide vers le Moyen-Orient et l’Asie. Cette initiative est aussi la preuve de l’engagement de Qatar Airways à consolider ses partenariats stratégiques, tels que celui avec la compagnie aérienne algérienne.

L’accord contribue aussi à renforcer la connectivité aérienne mondiale depuis et vers l’Afrique, notamment via l’aéroport international de Hamad. Il a conclu en exprimant l’espoir de voir ce partenariat se développer sur le long terme, avec une extension prochaine vers de nouvelles destinations.

