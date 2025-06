Nouveaux vols pour l’été 2025 : ASL Airlines relie Alger à Clermont-Ferrand

Le réseau de vols entre l’Algérie et la France va être renforcé grâce à l’ouverture d’une nouvelle ligne par la compagnie ASL Airlines. Cette nouvelle liaison, une première, reliera directement Alger à Clermont-Ferrand.

Dans un nouveau communiqué, la compagnie aérienne française annonce l’ouverture des réservations sur ses billets de voyage entre la capitale algérienne et la ville de Clermont-Ferrand. Le premier vol est programmé pour le mardi 1er juillet 2025.

Avant cette ligne, il n’existait pas de vol direct entre Clermont-Ferrand et l’Algérie. Les voyageurs devaient donc faire des correspondances, ce qui augmentait la durée et la complexité du trajet. Le lancement de ce vol direct rend le voyage beaucoup plus simple et rapide.

ASL Airlines annonce des billets de voyage vols Alger – Clermont-Ferrand à partir de 52 euros

La région Auvergne-Rhône-Alpes, dont Clermont-Ferrand, est une ville majeure qui accueille une importante communauté algérienne. L’ouverture de cette ligne directe représente une excellente nouvelle pour les familles et les individus voyageant entre les deux pays, notamment durant la saison estivale.

Pour assurer la desserte de cette nouvelle ligne aérienne, durant la saison estivale, ASL Airlines a tracé un programme comportant une liaison par semaine. En effet, le vol inaugural est prévu pour le mardi 1er juillet 2025 et le programme s’étalera jusqu’au 2 septembre 2025.

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne française commercialise ses billets de voyage à partir de 51.34 euros, le voyage sans bagage en aller simple. De plus, ce prix est fixé à 131 euros, dans le cadre du tarif Standard, qui permet de transporter un bagage en cabine de 10 kg et une pièce en soute de 23 kg.

Des offres de dernière minute avant l’été

En ce début de la saison estivale, ASL Airlines réintroduit son tarif « Mini » sur les liaisons aériennes entre la France et l’Algérie. Cette nouvelle qui ravira particulièrement la diaspora algérienne. Cette offre promotionnelle permet aux voyageurs de bénéficier de prix particulièrement attractifs, démarrant à 62 euros pour les vols en classe économique.

Plusieurs liaisons sont concernées par ces tarifs avantageux :

Depuis Paris Charles de Gaulle vers Alger : 82€ ;

Au départ de l’aéroport de Mulhouse vers Constantine : 79€ ;

Au départ de Paris Orly vers Alger : 83€ ;

Depuis Perpignan et à destination d’Oran : 62€.

Par ailleurs, cette offre s’adresse aux voyageurs privilégiant les déplacements légers. Car elle inclut uniquement un bagage cabine de 10 kg. Les bagages en soute nécessitent un supplément. Cette initiative d’ASL Airlines représente une opportunité significative pour les membres de la communauté algérienne en France. Notamment, ceux souhaitant rejoindre leurs proches pendant les vacances d’été, tout en maîtrisant leur budget voyage.

