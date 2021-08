Nouveaux vols : entre attente de la diaspora et calculs d’Air Algérie

Dans un communiqué rendu public hier, à l’issue du conseil des ministres, la présidence de la république a fait savoir qu’un feu vert a été donné pour l’ajout de nouveau vols internationaux. Cette décision survient après presque trois mois de l’ouverture partielle des frontières, entrée en vigueur le 1er juin dernier.

Ceci dit, le communiqué de la présidence n’a pas donné plus de détails sur ces nouveaux vols qui seront ajoutés. Ces nouvelles dessertes vont elles renforcer des destinations déjà assurées par Air Algérie ou bien d’autres, là où des ressortissants Algériens attendent depuis plusieurs mois de rentrer au pays ?

Rien n’est sur pour le moment. La compagnie nationale Air Algérie doit établir un programme et le soumettre au gouvernement. Ce programme tiendra compte de plusieurs considérations, dont la demande faite par la diaspora, mais aussi des questions liées à la rentabilité des lignes et au principe de réciprocité.

Vols : ajout de nouvelles lignes ou bien renforcement ?

Comme l’ont bien montré les événements de ces dernières semaines, la diaspora Algérienne en France, bien que desservie par le plus grand nombre de vols, reste dans le besoin de plusieurs ajouts. On rappelle que Air Algérie effectue 3 dessertes par semaines entre la France et l’Algérie, sans compter les vols effectués par les compagnies aériennes françaises. Des nouveaux vols sont donc attendus par nos ressortissants en France, et tout indique qu’ils seront ajoutés.

Au Canada, les ressortissants Algériens sont obligés de faire une escale à Paris ou dans d’autres pays ayant des vols directs avec l’Algérie. Cette attente qui dure depuis plusieurs mois pourrait aboutir à la création très prochaine d’une ligne Alger-Montréal.

En Turquie aussi, les réclamations de la diaspora ont dénoncé le manque de vols et de transparence. Des vols vers cette destination pourraient donc être rajoutés par Air Algérie, et donc d’autres, automatiquement, par la Turkish Airlines. Dubaï aussi, la grande oubliée, pourrait enfin être reliée à Alger. L’Émirat représente un point de liaison essentielle avec les pays de Golf, ou une forte communauté Algérienne y travaille.