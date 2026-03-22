Nouveaux visas pour travailleurs étrangers : ce pays européen assouplit ses règles

Malgré un durcissement global des politiques migratoires au sein de l’espace Schengen, plusieurs États membres choisissent d’assouplir leurs procédures pour attirer les talents étrangers. C’est notamment le cas de la Grèce, qui vient de simplifier l’accès à la Carte bleue européenne tout en instaurant de nouveaux visas dédiés aux travailleurs qualifiés hors UE.

Dans l’optique de devenir un pôle d’attraction pour les talents de la tech mondiale, la Grèce a entrepris de diversifier ses offres de visas et de simplifier les critères de son dispositif « carte bleue européenne ».

Sous l’impulsion de la nouvelle loi 5275/2026, la Grèce a dévoilé une série de mesures visant à attirer les experts internationaux. Ces réformes incluent la création de visas spécifiques pour les secteurs de la technologie et des talents, tout en instaurant un parcours dédié aux techniciens travaillant sur de grands projets d’infrastructure.

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La Grèce annonce trois nouveaux visas pour les travailleurs étrangers

Le Tech Visa s’adresse spécifiquement aux experts internationaux recrutés par des startups membres du réseau Elevate Greece. Ce permis de travail permet à ces profils hautement qualifiés de séjourner et d’exercer leur activité dans le pays pour une durée de 12 mois.

Si ce visa permet une prise de poste immédiate dès l’arrivée en Grèce, il présente une contrainte majeure : sa validité est strictement conditionnée au maintien du contrat de travail. En cas de licenciement, le droit de séjour est automatiquement suspendu, la résidence étant directement liée à l’employeur actuel.

Par ailleurs, le Visa Talent s’adresse aux diplômés de haut niveau (titulaires d’un Master au minimum) souhaitant prospecter le marché de l’emploi en Grèce. S’il autorise un séjour d’une durée de 12 mois pour effectuer ces recherches, il ne permet pas d’exercer une activité professionnelle sans l’obtention préalable d’un permis de travail distinct.

Pour les projets d’infrastructure ou industriels dépassant les 10 millions d’euros, la Grèce instaure un visa spécifique destiné aux techniciens qualifiés. Ce titre de séjour d’un an permet d’organiser la mobilité interne des salariés au sein d’un même groupe international.

La Grèce simplifie les conditions d’accès à la carte bleu européenne

Ces trois catégories de visas ouvrent la voie à un séjour prolongé en Grèce. Selon le profil du travailleur et le respect de conditions spécifiques, ces titres peuvent être pérennisés ou transformés en Carte bleue européenne.

Pour renforcer son attractivité, la Grèce a révisé les modalités de la Carte bleue européenne. Désormais, sa durée de validité passe de deux à trois ans. De plus, le délai accordé pour solliciter un renouvellement après expiration est assoupli, s’étendant désormais à trois mois, contre un seul auparavant.

La Grèce a également réduit la durée minimale du contrat de travail requise pour l’obtention de la Carte bleue européenne. Par ailleurs, de nouvelles mesures de protection permettent aux travailleurs étrangers de séjourner dans le pays entre trois et six mois après une perte d’emploi, tout en les autorisant à changer de statut de résidence sans avoir à quitter le territoire grec.

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