Nouveaux stades en Algérie : la bonne nouvelle du ministre Belaribi

Après avoir procédé au fonctionnement du système intelligent au nouveau stade de Baraki, le ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé une bonne nouvelle aux Algériens. Il affirme la construction de nouveaux stades en Algérie dans quatre villes à partir de l’année prochaine. Il s’agit d’Annaba, de Constantine, d’Ouargla et de Béchar.

Le nouveau stade de Baraki sera bientôt opérationnel. Si tout se déroule comme prévu, il devrait être inauguré le mois prochain. Le ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la ville, Mohamed Tarek Belaribi, a rendu une nouvelle visite au nouveau « joyau » que va réceptionner l’Algérie.

En effet, le ministre a procédé au fonctionnement du système intelligent du stade. «On a fait fonctionner le système intelligent, c’est la dernière étape avant la réception de l’enceinte, on a voulu partager avec vous cette joie de ce stade de 40 000 places ». A-t-il déclaré aux médias.

Le premier responsable du secteur de l’habitat a également affirme que le nouveau stade de Baraki est doté de « toutes les dernières technologies. Avec la salle de conférence de 250 places et un resto panoramique. Il répond aux normes FIFA ».

De nouveaux stades dans 4 villes

Poursuivant sa déclaration, Mohamed Tarek Belaribi fait le point sur l’avancement des travaux de construction au sein des nouveaux stades de Tizi-Ouzou et de Douéra.

« Les travaux de construction au sein du nouveau stade de Tizi-Ouzou avancent bien, notamment avec le système 3×8. La VRD est classée en un temps record, 1000 ouvriers sont sur le chantier. On va le réceptionner au début de l’année 2023 au plus tard possible ». Et d’ajouter : « Concernant le nouveau stade de Douéra, il nous restera les chaises et le gazon. Par la suite, on se penchera sur le côté technique ».

Belaribi annonce ensuite une bonne nouvelle aux Algériens. En effet, l’état a décidé de construire quatre nouveaux stades à partir de l’année prochaine.

« Le Président de la République a insisté sur l’intégration des compétences locales. Ainsi, on se lancera dans la construction de 4 stades à Constantine, Annaba, Ouargla et Bechar aux normes FIFA à partir de 2023. Tous les moyens sont réunis pour les construire ». A-t-il annoncé.