Nouveaux services et espaces loisirs : l’aéroport d’Alger se prépare pour l’été

En prévision de la saison estivale, l’aéroport d’Alger améliore l’expérience passagers en lançant un nouveau service pour faciliter les départs et en ouvrant prochainement de nouveaux espaces pour mieux accueillir ses voyageurs.

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page officielle, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger annonce la mise en service du dépose-minute.

Aéroport d’Alger : le dépose-minute désormais opérationnel

L’aéroport d’Alger vient d’annoncer la mise en service d’une nouvelle zone de dépose-minute au terminal 1, dédiée aux départs et aux arrivées domestiques. Cette nouveauté a pour objectif de fluidifier le trafic aux abords de l’aéroport.

Par ailleurs, la société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d’Alger insiste sur le fait que cette zone est dédiée à un arrêt temporaire et non pas au stationnement. Les conducteurs peuvent y déposer des passagers ou les récupérer et repartir immédiatement après une courte durée.

La SGSIA précise que cette nouvelle zone de régulation fluidifie les départs et les arrivées, et optimise le stationnement de courte durée pour éviter les embouteillages autour du terminal, en particulier en période de pointe.

« La Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger (SGSIA) annonce que la zone « Dépose-minute », située au Terminal 1, est officiellement opérationnelle. Cette zone, dédiée aux départs et aux arrivées, est réservée à un arrêt temporaire, et non au stationnement« , lit-on dans le communiqué de l’aéroport d’Alger.

L’aéroport d’Alger annonce l’ouverture prochaine de plusieurs espaces

En plus du Duty Free qui va ouvrir prochainement ses portes à l’aéroport d’Alger, la SGSIA lève un bout de voile sur plusieurs autres espaces pour mieux accueillir ses passagers. En effet, l’aéroport mise sur le divertissement de ses passagers pour rendre agréable leur transit via ses structures.

« Deux nouveaux espaces de divertissement seront prochainement disponibles au niveau de la zone d’embarquement du Terminal Ouest. L’un sera dédié aux jeux d’échecs et l’autre sera conçu spécialement pour les enfants« , informe la SGSIA.

Dans ce sillage, la SGSIA annonce la mise à disposition de ses passagers d’un échiquier géant, notamment à la zone d’embarquement du terminal Ouest. Ce dernier permettra aux passagers de jouer aux jeux d’échecs tout en profitant de la vue sur le tarmac.

De plus, l’aéroport d’Alger consacre un autre espace du terminal Ouest aux enfants : » Cette initiative en partenariat avec l’entreprise FADERCO permet aux voyageurs et à leurs enfants de se détendre, de s’amuser et de profiter d’un moment agréable en attendant leur vol« , indique la SGSIA dans son communiqué.

Un troisième espace sera ouvert au niveau de l’aéroport d’Alger. En effet, un nouveau salon VIP ouvrira prochainement au niveau de la zone d’embarquement du terminal ouest, alliant confort et élégance.

