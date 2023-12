Nouveaux puits de gaz et de pétrole : voici toutes les découvertes de l’Algérie en 2023

Au cours de l’année 2023, l’Algérie a réalisé des avancées majeures dans le domaine énergétique, notamment dans la recherche et l’exploitation de nouveaux puits de gaz naturel et gisements de pétrole. Plusieurs experts ont souligné l’impact positif des cadres légaux établis, en particulier la loi sur les hydrocarbures et la loi sur l’investissement en Algérie sur ce secteur.

L’Algérie enregistre des avancées majeures dans le secteur énergétique en 2023

L’année 2023 a été marquée par dix nouvelles découvertes énergétiques en Algérie, dont Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, a été à l’avant-garde avec 10 trouvailles significatives. Ces découvertes sont estimées à une impressionnante réserve de 12 milliards de barils de pétrole, 4,5 trillions de mètres cubes de gaz naturel et 3,5 trillions de mètres cubes de gaz de schiste.

Selon l’expert en énergie Ahmed Tertar, ces découvertes ouvriront la voie à une augmentation des capacités de production de l’Algérie, renforçant ainsi sa position en tant qu’acteur majeur sur la scène mondiale des exportations de gaz. Actuellement classée septième, l’Algérie devrait également devenir un producteur et exportateur de pétrole grâce à ces avancées.

En moyenne, Sonatrach a réalisé 15 découvertes par an au cours des quatre dernières années. La découverte la plus significative a eu lieu dans la région d’El Oued, avec un champ gazier capable de produire 3,7 millions de mètres cubes par jour.

Sonatrach a investi un milliard de dollars dans un centre de conversion du pétrole et du gaz à Hassi Messaoud, avec une capacité de raffinage de 60 000 barils par jour et une capacité de conversion de deux millions de mètres cubes de gaz.

Objectif ouverture sur le monde : l’Algérie diversifie ses partenariats énérgétiques en 2024

En 2023, Sonatrach a par ailleurs transformé environ 30 millions de tonnes de pétrole en carburant, permettant à l’Algérie d’atteindre l’autosuffisance en carburant sans avoir recours à l’importation depuis deux ans. L’année 2023 a également marqué le retour des investissements de Sonatrach dans les champs pétroliers libyens après plusieurs années d’absence en raison de problèmes de sécurité.

Le projet de pipeline de gaz transsaharien, reliant le Nigeria à l’Algérie via le Niger, revêt une importance capitale dans ce contexte. Abdelrahman Hadef, expert en énergie, affirme que l’option algérienne est la plus proche de la mise en œuvre, offrant à l’Union européenne une alternative énergétique cruciale et la possibilité de compenser les approvisionnements en provenance de Russie. L’Algérie, dotée de pipelines prêts à relier l’Italie et l’Espagne, pourrait ainsi devenir une passerelle énergétique vers l’Europe dans un futur proche.