Nouveaux prix du café en Algérie : ce qu’il faut savoir

Un arrêté ministériel conjoint a été signé par le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, ainsi que par le ministre des Finances.

Ce texte réglementaire, publié dans le Journal officiel n°11, définit donc les modalités de compensation des prix du café vert importé.

Il vise à modifier et compléter les dispositions du précédent arrêté ministériel conjoint, datant du25 août 2024, en apportant donc des précisions sur le calcul des coûts réels du café et les marges bénéficiaires appliquées.

Détermination du coût réel et prise en compte des pertes

L’arrêté précise que le calcul du coût réel du café inclut les dépenses d’exploitation mentionnées dans l’annexe du décret exécutif n°24-279.

Ces dépenses couvrent alors divers aspects de la production et de la distribution, notamment les coûts logistiques et les pertes inhérentes aux processus de torréfaction et de mouture.

Une disposition importante du texte concerne la prise en compte des pertes de poids du café pendant la transformation. Ainsi, le décret autorise une marge de pertes pouvant atteindre 20 % du poids initial du café vert au cours des opérations de torréfaction et de mouture.

Cette mesure vise donc à garantir une tarification plus réaliste pour les importateurs et transformateurs tout en encadrant les marges bénéficiaires.

Fixation des prix et marges bénéficiaires

L’arrêté établit des prix de vente maximaux pour le café, hors taxes, en fonction des plafonds définis pour la consommation.

Ces prix prennent donc en compte les marges bénéficiaires maximales autorisées par le décret exécutif n°24-279, garantissant ainsi une régulation équilibrée du marché.

Les prix sont fixés comme suit :

Pour la revente en l’état du café vert importé :

459,70 DZD/kg pour le café vert « Robusta »

646,74 DZD/kg pour le café vert « Arabica »

Pour les produits issus du café vert importé :

748,16 DZD/kg pour le café torréfié et/ou moulu « Robusta »

935,20 DZD/kg pour le café torréfié et/ou moulu « Arabica »

Objectifs de la nouvelle réglementation

Cette initiative s’inscrit alors dans une volonté de stabiliser le marché du café en Algérie et de protéger à la fois les consommateurs et les opérateurs économiques.

En fixant des prix encadrés, l’État vise à garantir un accès équitable au café, tout en permettant aux importateurs et transformateurs de couvrir leurs coûts réels sans engendrer de déséquilibres économiques.

Ainsi, cette mesure est perçue comme une réponse aux fluctuations des prix du café sur le marché international, tout en renforçant la transparence dans le secteur. Les autorités espèrent ainsi assurer un approvisionnement stable en café de qualité, accessible à des prix raisonnables pour les consommateurs algériens.