Nouveaux pôles, suivi, dates… Belaribi dicte la marche pour accélérer AADL 3

Le ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé ce lundi 3 février 2025 une réunion d’évaluation au siège de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL). Cette rencontre a réuni plusieurs hauts responsables du secteur, dont le secrétaire général du ministère, l’inspecteur général, le directeur général de l’urbanisme et de l’architecture, ainsi que des responsables de l’AADL et de sa filiale de gestion immobilière.

L’ordre du jour portait principalement sur l’évaluation du lancement des projets de logements AADL 3, qui concernent 200 000 unités programmées dans le cadre de la loi de finances 2025. Le ministre a insisté sur le strict respect du calendrier établi par le ministère, notamment en ce qui concerne le lancement des appels d’offres pour les études architecturales et le suivi de la réalisation des projets.

Lancement du programme AADL 3 : où en est le projet ?

À ce jour, 97 % des logements prévus, soit 194 370 unités, ont déjà fait l’objet d’appels d’offres pour les études et le suivi des travaux, couvrant l’ensemble des 58 wilayas du pays. Afin d’accélérer le processus, le ministre a ordonné la mise en place de commissions spécialisées pour l’ouverture des plis et l’évaluation des offres.

🟢 À LIRE AUSSI : Logements LPL : Belaribi donne ses instructions pour accélérer le programme haut-standing de l’ENPI

Création d’une plateforme numérique centralisée

Dans une démarche visant à optimiser la gestion et le suivi des projets, le ministre a ordonné la création d’une plateforme numérique centralisée. Cette dernière regroupera toutes les informations relatives aux capacités matérielles et humaines des bureaux d’études participant aux appels d’offres, permettant ainsi une meilleure coordination entre les différentes directions régionales de l’AADL.

47 nouveaux pôles urbains en préparation : des villes modernes, connectées et durables

La deuxième partie de la réunion a été consacrée à l’examen de l’avancement des études et de la validation des plans des nouveaux pôles urbains, qui s’élèvent à 47 sites à travers le pays. Une présentation détaillée a été faite, mettant en avant des projets stratégiques, notamment les nouveaux pôles urbains de Jijel, Tipaza, Blida et Alger.

Le ministre a donné des instructions fermes pour organiser dans les plus brefs délais une réunion avec l’ensemble des directeurs de l’urbanisme et les cadres de l’AADL chargés du suivi de ces 47 pôles urbains. Afin de garantir une coordination efficace et le respect des délais fixés.

🟢 À LIRE AUSSI : Doblo Panorama 2025 : Fiat Algérie dévoile la date de mise sur le marché du nouveau ludospace

En somme, avec ces mesures, le ministère entend accélérer le déploiement du programme AADL 3 et assurer une meilleure transparence et efficacité dans la gestion des projets de logements à travers le pays.