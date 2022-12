Nouveaux logements LLP de l’ENPI : voici les wilayas concernées

L’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière œuvre dans l’acquisition de terrains d’assiettes en vue de lancer toutes opérations concourant à la conception, le financement de la réalisation d’ensembles immobiliers mais aussi dans divers autres volets de l’immobilier en Algerie.

Le jeudi 1 decembre 2022, l’ENPI revient avec une nouvelle qui risque de plaire à beaucoup de citoyens. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, elle révélé qu’elle souhaite « briguer l’acquisition d’un logement public ».

Plus de détails ont été donnés par ladite entreprise. En effet, nous savons que le site sera ouvert dès la semaine prochaine soit le lundi 5 décembre 2022, à 11h00. L’action vise l’ensemble du territoire national, mais l’ENPI précise les 35 wilayas concernées qui sont : Oran – Mostaganem – Sidi Bel Abbes – Ain Timouchent – Tlemcen – Saida – Bechar – Tiaret – Tissemsilt – El Bayadh – Relizane – Bordj Bou Arreridj – Msila – Bouira – Bejaia – Tizi Ouzou – Annaba – Batna – Biskra – Jijel – Mila – Skikda – Souk Ahras – Guelma – Tarf – Tébessa – Constantine – Sétif – Adrar – Laghouat – El Oued – Ghardaïa – Ain Defla – Chlef – Djelfa – Médéa.

L’ENPI révèle les conditions pour acquérir un logement public

Le LPP constitue un nouveau segment de logement promotionnel bénéficiant du soutien de l’Etat. Afin d’y souscrire cette fois-ci, l’ENPI révèle que les personnes ne répondant pas aux conditions peuvent accéder aux inscriptions sans « condition de paiement des sommes correspondant au prix neuf du coût immobilier ».

Le site internet relatif aux inscriptions a lui aussi été communiqué, afin que les intéressés puissent se renseigner quant aux visuels des habitations, des conformités..etc. L’ensemble de ces informations est donc disponible sur le site internet suivant : www.enpi.dz

Pour rappel, selon le site officiel du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, les personnes pouvant bénéficier d’un logement LPP sont les individus « dont les revenus mensuels cumulées avec ceux de leurs conjoints sont supérieurs à six (6) fois et inférieurs ou égaux à douze (12) fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG) ».