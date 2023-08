Nouveaux horaires pour l’université algérienne : ouverture jusqu’à 22 h dès la rentrée 2023/2024

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a récemment annoncé une mesure qui promet de faciliter la vie des étudiants et de stimuler l’environnement académique.

À partir de l’année 2023/2024, les établissements d’enseignement supérieur étendront leurs horaires d’ouverture jusque dans la soirée, au lieu de fermer 18 h.

Nouveaux horaires annoncés pour l’université algérienne

À partir de la rentrée 2023/2024, les universités, pôles universitaires et autres établissements d’enseignement supérieur prolongeront leurs horaires d’ouverture jusqu’à 22 h par ordre ministériel.

Cette extension des horaires de travail/d’ouverture vise à offrir plus de flexibilité aux étudiants et à favoriser un environnement d’apprentissage dynamique.

Dans une directive adressée aux directeurs des établissements et au directeur de l’ONOU, le ministère invite ces derniers à prendre en compte ces nouveaux horaires lors de la planification des activités académiques et scientifiques, ainsi que lors de la création des emplois du temps et de l’organisation des événements scientifiques.

Il est également souligné que les installations clés, telles que les laboratoires, les bibliothèques, les incubateurs et les centres de développement entrepreneurial, resteront ouvertes jusqu’à 22 heures. Cela permettra aux étudiants et aux enseignants de bénéficier pleinement de ces ressources.

De son côté, l’ONOU a la mission d’adapter les plans de transport universitaire aux nouveaux horaires d’enseignement. Un système de rotation entrera également en vigueur pour répartir les horaires de travail et réguler l’utilisation des installations pendant les heures étendues.

L’anglais désormais adopté comme langue d’enseignement à l’université

Plus tôt cet été, le ministère de l’Enseignement supérieur a décidé d’adopter l’anglais comme langue d’enseignement dans les universités algériennes à partir de la rentrée universitaire 2023-2024. Cette démarche intervient après le lancement de programmes de formation au profit des enseignants universitaires en septembre dernier.

Dans cette optique, le ministère a invité les recteurs et les directeurs d’établissements à se préparer à généraliser l’anglais comme langue d’enseignement en organisant des réunions et en constituant des équipes pédagogiques dédiées.