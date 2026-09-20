Nouveaux BMS pluies en Algérie : ces wilayas sous alerte orange ce dimanche 20 septembre

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis de nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) annonçant des pluies dans plusieurs régions du pays ces 20 et 21 septembre. Quatre bulletins de niveau 2, vigilance orange, concernent notamment l’Est, le Centre, les Hauts-Plateaux et plusieurs régions du Sud.

Des précipitations parfois importantes sont à prévoir aujourd’hui, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm dans certaines wilayas. Découvrez les alertes en vigueur de Météo Algérie et leur durée de validité.

Quatre nouveaux BMS de niveau 2 : les pluies affecteront ces wilayas

Le premier BMS concerne les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf. L’ONM prévoit des cumuls compris entre 20 et 30 mm. Le bulletin est valable ce dimanche 20 septembre, de 6h à 23h.

Le deuxième BMS place en vigilance orange les wilayas d’El Meniaâ, Ghardaïa, Ouargla, Laghouat et Djelfa. Les quantités de pluie sont estimées entre 20 et 40 mm, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. Ce bulletin entre en vigueur ce dimanche 20 septembre à 12h et reste valable jusqu’au lundi 21 septembre à 18h.

Le troisième BMS concerne un ensemble de wilayas du Centre, des Hauts-Plateaux et de l’Est. Il s’agit de M’Sila, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa. Les cumuls attendus sont compris entre 20 et 40 mm. La validité de ce bulletin s’étend du dimanche 20 septembre à 12h jusqu’à 23h.

Le quatrième BMS concerne Naâma, El Bayadh, Béni Abbès, Béchar, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Djanet et le sud de la wilaya d’Illizi. Les quantités de pluie prévues sont comprises entre 20 et 30 mm. Le bulletin est valable ce dimanche 20 septembre de 12h à 23h.

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Vigilance jaune en Algérie : plusieurs wilayas en alerte dimanche et lundi

En parallèle de ces quatre BMS de niveau 2, les services de Météo Algérie ont également signalé plusieurs wilayas en vigilance de niveau 1, de couleur jaune, pour des épisodes de pluie ou d’orages.

Cette vigilance jaune, moins sévère que la vigilance orange, invite néanmoins les habitants des zones concernées à la prudence, notamment en raison des risques de ruissellement et de visibilité réduite sur les routes.

Pour les pluies, les wilayas concernées ce dimanche sont Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Tiaret, Tissemsilt, Ouled Djellal, Biskra, El Meghaïer et El Oued.

Des orages sont également à prévoir dans un nombre plus important de wilayas : El Tarf, Annaba, Skikda, Tébessa, Souk Ahras, Guelma, Oum El Bouaghi, Constantine, Mila, Khenchela, Batna, Biskra, Sétif, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Médéa, M’Sila, Djelfa, Laghouat, Tissemsilt, Tiaret, Saïda, Mascara, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, El Bayadh, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, El Meniaâ, Touggourt, El Meghaïer, Ouled Djellal, Timimoun, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, Illizi et Djanet.

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Prévisions météo en Algérie : les pluies persistent le lundi 21 septembre

Pour lundi 21 septembre, les services de l’ONM annoncent également des pluies dans les wilayas de Tiaret, Naâma, El Bayadh, Béchar, M’Sila, Ouled Djellal, El Meghaïer, Touggourt, El Oued, Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

Des orages sont, par ailleurs, prévus dans les wilayas de Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, Béchar, El Bayadh, Djelfa, Laghouat, M’Sila, Batna, Biskra, Khenchela, Tébessa, Ouled Djellal, El Meghaïer, Touggourt, El Oued, Ghardaïa, El Meniaâ, In Salah, Ouargla, Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

La situation météorologique reste donc marquée par une activité pluvio-orageuse dans plusieurs régions du pays, avec des niveaux de vigilance différents selon les wilayas.

Les prévisions météorologiques étant susceptibles d’évoluer, les services de Météo Algérie publient régulièrement des mises à jour et de nouveaux bulletins en fonction de l’évolution de la situation. Il est important de consulter régulièrement les canaux officiels de l’Office national de la météorologie (ONM) afin de suivre les dernières alertes et les éventuelles modifications des prévisions.

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