Nouveaux BMS – Météo Algérie : jusqu’à 50 mm de pluie attendus dès demain dans ces wilayas

Un épisode pluvio-orageux d’ampleur s’annonce sur l’Algérie dès cet après-midi, avec des cumuls pouvant atteindre 50 mm dans certaines régions. Selon Météo Algérie, plusieurs wilayas du Centre, de l’Est et de l’Ouest vont connaître des pluies parfois intenses jusqu’à vendredi. Voici les zones les plus exposées et les horaires à surveiller de près.

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis plusieurs Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) mettant en garde contre des pluies importantes dans plusieurs régions du pays. Les précipitations débuteront dès cet après-midi dans certaines wilayas et se poursuivront jusqu’à vendredi dans d’autres zones.

Une première alerte orange concerne les wilayas de Naâma, El Bayadh, Saïda, Tiaret et Laghouat. Selon le BMS, les quantités de pluie devraient atteindre 20 à 30 mm, à partir de 14h00 ce mercredi, et ce jusqu’à 23h00.

Les habitants des régions concernées doivent faire preuve de prudence, notamment lors des déplacements, en raison de la dégradation possible des conditions de circulation sous les averses.

BMS en Algérie : jusqu’à 50 mm dans plusieurs wilayas jeudi

Une deuxième perturbation est annoncée à partir de jeudi matin. Les précipitations devraient débuter à 9h00 jeudi 10 septembre et se poursuivre jusqu’à 9h00 vendredi 11 septembre.

Les cumuls attendus sont compris entre 20 et 40 mm, avec des quantités pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm.

Cette alerte concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras et Oum El Bouaghi.

Le troisième BMS des services de Météo Algérie concerne certaines wilayas du centre du pays. Des quantités comprises entre 20 et 30 mm sont à prévoir à partir de 1h00 jeudi, jusqu’à 21h00 le même jour, dans les wilayas d’Alger, Tipaza, Boumerdès, Bouira, Blida, Aïn Defla et Médéa.

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Un risque d’orages dans de nombreuses régions ce mercredi

En parallèle des fortes précipitations, l’ONM prévoit également des pluies accompagnées d’orages ce mercredi dans un grand nombre de wilayas.

L’alerte concerne notamment Alger, Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Tipaza, Tissemsilt, Timimoun, Aïn Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Relizane, Béjaïa, Ghardaïa, Béni Abbès, M’Sila, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Aïn Salah, Tizi Ouzou, Chlef, Batna, Mostaganem, Annaba, Sétif, Djanet, Aïn Témouchent, Djelfa, Illizi, Tlemcen, Constantine, El Meniaa et Skikda.

Mais aussi les wilayas de Jijel, Khenchela, Aïn Defla, Médéa, El Tarf, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Mascara, Ouled Djellal, Oran, Blida et Béchar.

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Une dégradation qui se prolonge jusqu’à vendredi

Ces différentes alertes confirment l’installation d’un épisode pluvio-orageux sur plusieurs régions de l’Algérie. Si certaines wilayas connaîtront les premières averses dès cet après-midi, les précipitations les plus importantes sont à prévoir à partir de demain, notamment dans les régions du Centre et de l’Est.

Avec des cumuls pouvant localement atteindre ou dépasser 50 mm, la vigilance reste de mise, particulièrement dans les zones exposées aux ruissellements et aux débordements temporaires. Les usagers de la route doivent adapter leur conduite et rester attentifs à l’évolution des bulletins météorologiques.

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