Nouveaux bacheliers : voici les 50 spécialités les plus demandées en 2024 (ANEM)

La semaine dernière, le ministère de l’Éducation Nationale a dévoilé les résultats tant attendus de l’examen du baccalauréat pour la session 2024. Tandis que les nouveaux bacheliers se préparent à entamer leurs démarches d’inscriptions universitaires, l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a publié une liste révélatrice des 50 spécialités les plus demandées par les employeurs pour l’année 2024. Cette liste, partagée sur la page X de l’agence, se base sur les offres d’emploi déposées au cours des cinq dernières années.

Les nouveaux bacheliers face aux exigences du marché de l’emploi

Sans surprise, les spécialités liées à l’ingénierie dominent le classement. En tête de liste, le Génie civil occupe la première place, suivi de près par le Génie mécanique, le Génie des procédés, le Génie des procédés industriels, ainsi que le Génie électrique. Ces domaines, essentiels pour le développement des infrastructures et de l’industrie, continuent d’être des piliers dans les demandes des employeurs.

La maintenance industrielle et l’automatisme ne sont pas en reste, illustrant l’importance croissante de la technologie et de l’efficacité opérationnelle dans les entreprises modernes. Les secteurs des travaux publics et des hydrocarbures sont également très prisés, reflétant les besoins constants en construction et en énergie.

À LIRE AUSSI : AADL : Lancement des ventes de logements LPL à Mostaganem

Cependant, les domaines plus traditionnels conservent leur attractivité. Les spécialités telles que la comptabilité, le droit, les langues et les télécommunications restent recherchées, soulignant l’importance des compétences transversales et de la communication dans un marché du travail de plus en plus globalisé et interconnecté.

Inscriptions universitaires : quel est le dernier délai pour s’inscrire ?

Pour les nouveaux bacheliers, ces informations sont cruciales. Elles offrent une précieuse perspective sur les secteurs porteurs et permettent d’orienter leurs choix universitaires en fonction des tendances du marché de l’emploi.

À LIRE AUSSI : Allocation chômage : l’ANEM fait une annonce importante aux bénéficiaires

Les futurs étudiants ont jusqu’au 27 juillet 2024 à minuit pour s’inscrire et pour accomplir les formalités nécessaires. Le Ministère de l’Enseignement supérieur encourage les futurs étudiants à finaliser leur inscription en ligne via le site dédié, insistant sur l’importance de respecter les délais et de vérifier l’exactitude des informations fournies afin d’éviter tout retard ou complication.