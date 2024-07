Nouveaux bacheliers : le calendrier des inscriptions universitaires 2024/2025 dévoilé

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement dévoilé, ce lundi, la date tant attendue du lancement des inscriptions universitaires initiales pour les récents diplômés du baccalauréat. Cette annonce est cruciale pour des milliers de nouveaux bacheliers qui attendent avec impatience le début de cette nouvelle étape de leur parcours académique.

Début des inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, le ministère a précisé que les inscriptions débuteront demain, mardi 23 juillet 2024, à 14h. Le ministère a également indiqué que le processus d’inscription se fera en ligne, facilitant ainsi l’accès pour tous les étudiants à travers le pays. Le MESRS invite ainsi les futurs étudiants à se connecter sur ce site pour effectuer leur inscription. Pour ceux qui préfèrent utiliser leur smartphone, il sera possible de scanner un code QR fourni par le ministère pour accéder directement à la plateforme d’inscription.

Cette démarche numérique s’inscrit ainsi dans la volonté du ministère de moderniser et de simplifier les procédures administratives, tout en garantissant une plus grande accessibilité et une transparence dans le processus d’inscription. Les étudiants auront ainsi la possibilité de choisir leurs filières et de soumettre leurs demandes de manière rapide et efficace.

Année universitaire 2024/2025 : quel est le dernier délai pour s’inscrire ?

Les inscriptions se poursuivront jusqu’au 27 juillet 2024, à minuit, laissant aux étudiants une fenêtre de cinq jours pour compléter les formalités nécessaires.

Le ministère de l’Enseignement supérieur encourage vivement tous les bacheliers à respecter les délais d’inscription et à s’assurer que toutes les informations fournies sont exactes pour éviter tout retard ou complication. Cette période d’inscription marque le début d’une nouvelle aventure académique pour des milliers de jeunes algériens, ouvrant la voie à de nombreuses opportunités éducatives et professionnelles.