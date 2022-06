Nouveaux bacheliers : calendrier des inscriptions à l’université

Après la réussite au Bac, l’un des moments les plus importants pour les nouveaux bacheliers, c’est bien sur les inscriptions à l’université. Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique a présenté le calendrier des opérations d’inscription à l’université pour les nouveaux bacheliers de cette année universitaire 2022/2023.

En effet, le 21 juillet sera la date du début des inscriptions à l’université pour les nouveaux bacheliers, sachant que tous les établissements universitaires seront ouverts entre le 17 et le 20 juillet aux futurs étudiants.

Ainsi, la période de pré-inscriptions va s’étaler du 21 jusqu’au 24 juillet, et juste après, ça sera la confirmation des inscriptions les 25 et 26 juillet 2022. Pour ce qui est des listes des choix des spécialités, les bacheliers sont invités à les remettre entre le 27 juillet et le 3 août, les résultats seront présentés en ce jour même du 3 août.

Pour les bacheliers qui souhaitent intégrer l’école supérieure des enseignants, ils doivent se présenter pour un entretien entre le 4 et le 8 août. Toutefois, les bacheliers qui n’ont pas obtenu ce qu’ils ont choisi comme spécialité, peuvent effectuer un recours du 4 au 11 août 2022.

La période entre le 4 et le 6 août sera consacrée pour la détermination des nouveaux choix par les bacheliers en prenant en compte la moyenne minimale d’accès, les résultats seront annoncés le 11 août. Les frais d’inscription doivent être payés le 20 août, tandis que les demandes d’obtention de chambre universitaire seront vérifiées du 26 août au 3 septembre.

Pour finir, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique a confirmé que les inscriptions finales et définitives sont à compter du 5 jusqu’au 8 septembre 2022, ainsi, les demandes particulières seront traitées par les établissements de l’enseignement supérieur à travers la plateforme Web « Progres » entre le 9 jusqu’au 15 septembre.

Calendrier de correction des épreuves du Baccalauréat

Officiellement, les centres de correction des examens du Baccalauréat seront ouverts à partir de jeudi 23 juin prochain, avec la participation des présidents de ces centres, des secrétaires adjoints et plusieurs autres.

Les directions de l’éducation ont déjà présenté les copies des candidats ayant passé le Bac, afin d’entamer la correction du 26 juin jusqu’au 8 juillet prochain.

Actuellement, les responsables se chargent de transmettre les dossiers des candidats absents, dispensés d’une certaine matière ou qui ont triché avant de commencer la correction.

Les membres du comité de correction vont rejoindre les centres de correction le 24 juin, puis recevoir les copies des candidats le 25 juin, ensuite, les correcteurs vont débuter le 27 juin afin d’analyser les notes et les réponses typiques.