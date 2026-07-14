Nouveaux avantages financiers pour des milliers de retraités et travailleurs en Algérie

Les travailleurs et retraités du secteur de l’Éducation nationale vont bénéficier de nouvelles offres d’assurance à tarifs préférentiels. Une convention signée avec plusieurs compagnies algériennes prévoit notamment des réductions pouvant atteindre 75 % sur certaines garanties liées à l’assurance automobile.

Cette initiative intervient dans le cadre d’une nouvelle coopération entre le ministère de l’Éducation nationale et le secteur des assurances, avec pour objectif de renforcer les services sociaux proposés aux personnels du secteur, à travers des offres concernant les véhicules, les logements et l’accompagnement en cas de sinistre.

Assurances pour les travailleurs et retraités de l’Éducation nationale : des réductions jusqu’à 75 %

Le ministère de l’Éducation nationale a signé, lundi soir, deux conventions destinées à améliorer les prestations proposées aux employés et retraités du secteur. La première porte sur un accord-cadre de coopération avec l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance, tandis que la seconde concerne directement la mise en place de services d’assurance à tarifs préférentiels.

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Dans ce cadre, des accords ont été conclus avec trois compagnies nationales :

La Société nationale d’assurance (SAA) ;

; La Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (CAAR) ;

La Compagnie algérienne des assurances (CAAT).

Ces partenariats prévoient plusieurs offres, notamment :

L’assurance automobile ;

L’assistance routière ;

L’assurance multirisques habitation ;

L’assurance contre les catastrophes naturelles.

D’autres avantages pour les employés, les retraités et leurs familles

Parmi les principales mesures prévues par ces conventions figure une réduction de 75 % sur les garanties optionnelles liées à l’assurance automobile au profit des employés et retraités du secteur de l’Éducation nationale.

L’accord prévoit également une remise de 60 % pour le conjoint et les enfants, concernant l’assurance d’un seul véhicule par bénéficiaire.

Pour l’habitation, les bénéficiaires pourront profiter d’une réduction de 50 % sur les contrats d’assurance multirisques logement.

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Au-delà des réductions tarifaires, les conventions prévoient aussi une amélioration de la prise en charge des assurés, notamment à travers :

L’accélération des procédures d’expertise et d’indemnisation ;

La possibilité d’obtenir des avances sur indemnisation dans certains cas ;

Des services d’assistance routière ;

Des conseils liés à la prévention des risques.

Les compagnies d’assurance se sont également engagées à accompagner les activités éducatives initiées par les établissements scolaires.

Le ministère de l’Éducation nationale mise sur la culture financière

La coopération entre le ministère et les acteurs de l’assurance ne se limite pas aux avantages sociaux. Une convention-cadre vise également à développer des programmes communs autour de l’éducation et de la culture financière.

Le partenariat prévoit l’organisation de campagnes de sensibilisation, d’ateliers de formation, de rencontres et de conférences, ainsi que la préparation de supports pédagogiques adaptés.

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Selon le ministère, ces actions devront respecter le principe de neutralité et ne pourront pas transformer les établissements scolaires en espaces commerciaux ou publicitaires.

À travers ces accords, le secteur de l’Éducation nationale cherche à diversifier les services destinés à ses personnels et retraités, tout en développant des initiatives liées à la sensibilisation économique auprès des élèves et des travailleurs du secteur.