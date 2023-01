Nouveautés LG au CES 2023 : ce qu’il faut retenir

Considéré comme l’un des plus importants événements de l’industrie technologique au monde, le CES 2023 (Consumer Electronics Show) a ouvert ses portes le 5 janvier dernier à Las Vegas (Etats-Unis), un événement par la présentation de plusieurs nouveautés, dont celles du géant coréen LG Electronics.

Un nouveau style pour les réfrigérateurs LG

Du côté des réfrigérateurs, LG a présenté une nouvelle option de couleur passionnante pour son réfrigérateur révolutionnaire avec MoodUP™ afin d’offrir des expériences personnalisées aux clients au CES 2023.

Arrivant sur le réfrigérateur à changement de couleur de LG en collaboration avec le Pantone Color Institute de renommée mondiale, Viva Magenta – la couleur Pantone de l’année 2023 – est un rouge cramoisi courageux et intrépide qui injecte de l’excitation et du drame dans les intérieurs domestiques, dynamisant n’importe quel environnement avec sa vibration dynamique.

En effet, le réfrigérateur avec MoodUP™ propose une gamme variée de couleurs riches et dynamiques parmi lesquelles choisir ; offrant aux utilisateurs un moyen pratique d’égayer leur cuisine chaque fois qu’ils ressentent le besoin de changer ou de rafraîchir l’ambiance. Avec l’arrivée de Viva Magenta, un ajout élégant grâce à l’étroit partenariat de LG avec le Pantone Color Institute, le panneau de porte supérieur du réfrigérateur offre désormais un total de 23 options de couleurs chics. Les propriétaires du modèle 4 portes françaises peuvent mélanger et assortir jusqu’à ce que leurs cœurs soient satisfaits, avec plus de 190 000 combinaisons de couleurs possibles à leur disposition.

Les utilisateurs de MoodUP peuvent facilement sélectionner et appliquer Viva Magenta – et toutes les autres couleurs disponibles – en utilisant l’application intuitive LG ThinQ™. Mettant en œuvre des panneaux de porte à DEL à couleur changeante, la solution de cuisine innovante de LG donne aux utilisateurs la possibilité de personnaliser l’apparence de leur réfrigérateur sans les coûts et les tracas liés au remplacement physique de l’un de ses éléments extérieurs.

Pour un look plus traditionnel dans la cuisine, les utilisateurs peuvent éteindre les panneaux de porte LED du réfrigérateur MoodUP à tout moment, et profiter de la charmante combinaison de couleurs de Lux Gray et Lux White. Intemporelle et discrète, cette combinaison propre et froide s’harmonise bien avec n’importe quel décor et évoque le contraste naturel et subtil de différentes pierres colorées.

Un nouveau réfrigérateur LG InstaView à portes françaises

Lors du CEC 2023, LG a aussi dévoilé le nouveau réfrigérateur LG InstaView™ à portes françaises. Ce dernier vise à créer une cuisine plus élégante qui s’intègre parfaitement aux armoires et à profiter d’une vie culinaire améliorée.

Le nouveau modèle de comptoir offre une grande capacité et un design intégré simple, mais élégant, avec un panneau InstaView miroir et des poignées de poche discrètes. D’un autre coté, il fournit quatre types de glace différents et conserve les aliments frais plus longtemps grâce aux technologies de fraîcheur avancées de LG.

Le nouveau réfrigérateur de comptoir de 25,5 pieds cubes de LG offre une capacité généreuse, malgré une réduction de 9 % de la profondeur par rapport à un modèle conventionnel à portes françaises. Pour augmenter l’espace de stockage interne, LG a redessiné plusieurs des principaux composants du réfrigérateur, en réduisant le conduit d’air froid et l’évaporateur, tout en réduisant l’épaisseur grâce à une meilleure isolation. Bien que son intérieur spacieux offre 25 % d’espace supplémentaire pour le stockage des aliments et des boissons par rapport aux modèles de comptoir précédents de LG2, le nouveau réfrigérateur à porte française peut toujours aider à économiser de l’espace dans la cuisine grâce à son empreinte plus petite.

LG lève le voile sur son dernier climatiseur ARTCOOL Gallery

Faisant maintenant un tour du côté des climatiseurs. Lors du salon, LG a encore frappé fort. Le géant a dévoilé son dernier climatiseur ARTCOOL Gallery qui bénéficie d’un écran LCD de 27 pouces et des options évolutives.

Le nouveau modèle peut afficher un contenu personnalisé pour correspondre à n’importe quelle saison ou pour rafraîchir instantanément la pièce à l’aide de l’application LG ThinQ. Il fournit également un refroidissement et un chauffage économes en énergie avec le compresseur DUAL Inverter™ de LG et un flux d’air indirect à 3 voies, offre une performance plus hygiénique avec AI Dry™ et offre une variété de fonctionnalités conviviales, y compris une application mobile intuitive.

Équipé du compresseur DUAL Inverter, le nouveau ARTCOOL Gallery offre un refroidissement économe en énergie, en utilisant jusqu’à 70 % moins d’énergie qu’un climatiseur résidentiel conventionnel. Le flux d’air à 3 voies du nouveau modèle fournit des flux d’air indirects adaptés à l’espace. La dernière galerie ARTCOOL de LG aide également à créer un environnement intérieur aussi paisible que confortable, fonctionnant à des niveaux sonores aussi bas que 20 décibels et fermant son ailette inférieure « cachée » en mode veille afin de ne pas perturber ou troubler le repos des utilisateurs.

De plus, le ARTCOOL Gallery fournit un flux d’air agréablement frais grâce à la fonction AI Dry de LG. En réglant automatiquement le temps de séchage optimal en fonction du temps de fonctionnement et de la sélection du mode, AI Dry élimine efficacement toute humidité qui s’est formée à l’intérieur du climatiseur. De plus, le nouveau modèle est doté d’une grille inférieure qui peut être facilement détachée et nettoyée et d’un couvercle qui facilite l’installation.

L’expérience de vie culinaire signée LG

Outre les nouveautés citées, LG a aussi dévoilé une expérience de vie culinaire améliorée lors du CES 2023 avec ses derniers appareils de cuisine évolutifs pour offrir de meilleures expériences et une meilleure valeur aux clients.

On retrouve le lave-vaisselle LG QuadWash® Pro, le four combiné double paroi LG InstaView®, la cuisinière électrique double encastrable et le four à micro-ondes surdimensionné offrent des performances puissantes et efficaces grâce aux technologies avancées de l’entreprise, ainsi qu’une commodité exceptionnelle grâce à l’application LG ThinQ™.