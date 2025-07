Nouveauté chez Transavia : la compagnie vous permet enfin de revendre vos billets !

La filiale low cost du groupe Air France KLM lance un service inédit en France : les passagers de Transavia pourront désormais revendre leurs billets jusqu’à une heure avant le décollage. Ce nouveau service est accessible directement sur les plateformes numériques de la compagnie.

C’est une première pour une compagnie low cost. Transavia France lance un nouveau service, la revente de billets d’avion pour ses passagers. Cette initiative, fruit d’une collaboration avec la start-up française Frairlyne, vise à améliorer l’expérience client.

Lancé le 15 juillet, le nouveau service de Transavia vous permet désormais de revendre facilement votre billet d’avion. Cette technologie est accessible via l’espace « Mon Transavia ». En quelques clics seulement, vous pouvez remettre en vente, et ce, jusqu’à une heure avant le départ du vol.

Transavia autorise la revente de ses billets de voyage

Si un billet trouve acheteur, le passager initial est remboursé, au minimum du montant des taxes et jusqu’à 50% du prix du billet d’avion. Cette nouvelle solution intermédiaire qui se positionne entre l’annulation et la flexibilité tarifaire, s’inscrit dans une tendance de fond : celle de la revente encadrée dans le transport.

Par ailleurs, Transavia vise un double objectif avec ce nouveau service : réduire le nombre de sièges vides dus aux annulations de dernière minute et offrir une solution concrète aux passagers qui ne peuvent plus voyager. Selon Nicolas Hénin, le directeur général adjoint commercial et marketing : « Offrir aux passagers une solution lorsqu’ils ne peuvent plus voyager, c’est améliorer leur expérience tout en améliorant les opérations de la compagnie« .

Dans le détail, la revente des billets de Transavia n’est pas un simple échange entre particuliers. Il s’agit d’une démarche encadrée et sécurisée, gérée directement sur les plateformes de la compagnie. En effet, le rachat s’effectue depuis le processus d’achat habituel, sans frais supplémentaires ni intermédiaires externes.

Reste à voir si cette option s’étendra un jour à d’autres types de billets d’avion, notamment aux vols longs courriers ou encore à la revente partielle des billets en aller simple uniquement. Pour l’heure, cela représente déjà un pas de plus vers la souplesse tarifaire.

Pour rappel, Transavia a aussi fait évoluer sa politique tarifaire en introduisant l’offre SMART. Il s’agit d’une solution intermédiaire pensée pour les passagers des courts séjours, voyageant avec un bagage à main de 10 kg. Un an après avoir rendu le bagage cabine payant, la low cost propose désormais cette option, comme une alternative plus astucieuse pour les voyageurs légers.

