Nouveauté chez BLS à Oran : ces demandeurs de visa pour l’Espagne n’ont plus besoin de rendez-vous

BLS International, le centre officiel de traitement des demandes de visa pour l’Espagne en Algérie, poursuit ses efforts afin de faciliter les demandes de visa pour l’Espagne pour les citoyens algériens. Le prestataire vient de publier un nouveau communiqué dans lequel il annonce des nouveautés.

À partir du 1ᵉʳ août 2025, le centre simplifie la procédure de demande de visa pour les voyageurs relevant du consulat général d’Espagne à Oran. Les demandeurs dont le dernier visa Schengen délivré après le 1er janvier 2022 était valable pendant deux ans ou plus pourront désormais déposer leurs dossiers sans rendez-vous préalable via BLS.

Cette mesure vise à faciliter les démarches tout en rappelant certaines conditions strictes, notamment la légalisation obligatoire des documents d’état civil pour les demandes familiales. Les détails dans la suite de ces lignes.

Demande de visa pour l’Espagne : qui peut bénéficier du dépôt sans rendez-vous ?

Le centre BLS informe les demandeurs de visa pour l’Espagne relevant territorialement du consulat général d’Espagne à Oran dont le dernier visa Schengen a été délivré après le 1er janvier 2022 et qui était valable pendant deux ans, qu’à compter du 1er août 2025, ils pourront déposer leurs dossiers sans rendez-vous.

Cette mesure ne s’applique qu’aux personnes éligibles. Les membres de leurs familles, ascendants ou descendants, qui ne sont pas éligibles devront prendre rendez-vous, notamment dans la catégorie « Oran 4 ».

À partir de cette date, toute demande de visa pour l’Espagne, Schengen ou national, déposée par une famille, devra impérativement inclure une fiche familiale légalisée par le ministère algérien des Affaires étrangères. Sans ce document, la demande sera refusée.

Par ailleurs, désormais, tous les documents d’état civil (livret de famille, acte de naissance, de mariage ou de décès…) joints à la demande de visa pour l’Espagne devront également être légalisés par le ministère algérien des Affaires étrangères.

Nouvelles procédures pour les visas études et regroupement familial en Espagne

BLS International a également annoncé d’importantes modifications dans ses procédures en vigueur depuis le 1ᵉʳ juillet 2025. Ces changements concernent principalement les visas étudiants et de regroupement familial.

Pour le centre d’Oran, les demandes devront désormais être déposées directement au centre BLS International. Les rendez-vous seront disponibles quotidiennement à partir de 20h dès le 5 juillet 2025 via leur site internet. Une nouvelle exigence majeure stipule que tous les documents d’état civil devront être légalisés par le ministère algérien des Affaires étrangères.

Une simplification notable a été mise en place depuis le 22 juin dernier. Et ce, pour les parents et beaux-parents de citoyens espagnols résidant en Espagne. Ces derniers peuvent aussi déposer leur demande de visa Schengen sans rendez-vous préalable, à condition de fournir les documents requis : passeport ou carte d’identité de l’enfant espagnol, preuve du lien de parenté, lettre d’invitation officielle et passeport du demandeur.

Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie visant à renforcer les relations algéro-espagnoles et à faciliter les déplacements familiaux vers l’Espagne, une destination particulièrement prisée par les voyageurs algériens.