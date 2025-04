Nouveauté chez Air Algérie : le français disparaît des billets d’avion

À l’approche de la saison estivale, Air Algérie annonce son intention de proposer ses billets de voyage en arabe et en anglais. Cette décision vise à harmoniser sa pratique avec le standard des compagnies aériennes internationales.

L’annonce a été faite par Abdelkader Salmi, responsable de la division des affaires publiques chez Air Algérie, lors de son intervention sur le plateau d’Echorouk News.

Air Algérie abandonne le français sur ses billets de voyage

Intervenant dans une émission de la chaîne arabophone, le responsable du département des affaires publiques d’Air Algérie, Abdelkader Salmi, a dévoilé un ensemble de projets qui reflètent l’engagement de la compagnie à élargir son réseau international et améliorer la qualité de ses services.

Parmi ces initiatives, Salmi annonce la volonté du transporteur aérien de renoncer à la langue française et d’éditer ses billets de voyage uniquement en arabe et en anglais : « La nouveauté, c’est qu’Air Algérie a choisi que ses billets soient désormais édités en arabe et en anglais« .

Bien que la France demeure un marché important pour la compagnie aérienne nationale, cette dernière a décidé de ne plus utiliser le français sur ses billets. Selon le même responsable, cette décision s’inscrit dans la continuité des pratiques adoptées par les compagnies aériennes internationales et arabes. Ce choix s’explique aussi par le partenariat d’Air Algérie avec les pays arabes.

Nouvelles lignes internationales et jusqu’à 60 % de réduction pour l’été 2025

Lors de son intervention, Abdelkader Salmi a affirmé qu’Air Algérie prévoit de renforcer son programme aérien grâce à l’ouverture de nouvelles lignes vers l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Cette initiative s’inscrit dans sa stratégie de renforcer la connectivité de l’Algérie avec le reste du monde et faciliter les déplacements des passagers en provenance et à destination du territoire national.

Dans ce sillage, il a rappelé le projet de la compagnie aérienne de renforcer et de moderniser la flotte nationale, avec l’acquisition de 16 nouveaux avions, dont la réception devrait commencer à partir du second semestre de l’année en cours.

Par ailleurs, dans le cadre de la coopération internationale, le même responsable rappelle la signature de plusieurs accords avec d’autres compagnies aériennes, à l’exemple de Turkish Airlines. Ces partenariats permettent aux passagers de voyager à bord d’autres compagnies avec des billets d’Air Algérie, ce qui élargit les offres de vols.

Au sujet des offres promotionnelles, Abdelkader Salmi a indiqué que les voyageurs d’Air Algérie disposent de réductions allant jusqu’à 60 % sur les prix des billets de voyage durant l’été, notamment dans le cadre de l’offre Otla. Cette dernière contribue à encourager les Algériens à voyager à des prix compétitifs.

