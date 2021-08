Nouveaux vols : le programme d’Air Algérie dévoilé

Après plus de 15 mois de fermeture de frontières, et plus de deux mois d’ouverture partielle, avec un nombre de vols très limité, voilà que le ministère du transport dévoile enfin le nouveau programme d’Air Algérie, après le feu vert donné par la présidence de la république pour renforcer le programme des dessertes aériennes internationales.

En effet, le ministère des transports, dans un communiqué rendu public aujourd’hui, le 25 aout 2021, a dévoilé le nouveau programme des vols de la compagnie aérienne nationale air Algérie. Le communiqué indique que ce programme entrera en vigueur à partir de samedi prochain, et que le nombre de vols est passé de 9 à 32 dessertes hebdomadaires de et vers les aéroports d’Alger, Oran et Constantine.

Distribution des vols

La France se taille la part du lion, avec 24 vols hebdomadaires. 3 vols le dimanche, lundi et mercredi, et 4 vols mardi, jeudi et samedi.

La Turquie va bénéficier de deux vols aller-retour par semaine, Alger – Istanbul, le dimanche et le jeudi. L’Espagne aussi aura droit à deux vols par semaine, mercredi et vendredi.

Un seul vol par semaine sera opéré le samedi vers l’Italie, le mercredi vers l’Allemagne, le vendredi vers la Tunisie et la Russie.

Les compagnies étrangères vont également pouvoir assurer 32 vols hebdomadaires dorénavant, et ce, dans le cadre du principe de réciprocité.

L’ajout d’autres destinations est toujours en cours d’étude, indique encore le communiqué d ministère des Transports.