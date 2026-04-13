Nouveau visa de 5 ans, séjours prolongés : une destination très prisée facilite l’accès aux Algériens

Dans une démarche visant à consolider les liens fraternels qui unissent Le Caire et Alger, l’ambassade d’Égypte en Algérie a annoncé une mise à jour majeure de sa politique migratoire. Ce nouveau dispositif marque une étape significative dans le renforcement de la coopération bilatérale et de la libre circulation entre les deux nations.

Ce communiqué, publié dimanche 12 avril sur sa page officielle, s’inscrit dans la continuité des relations privilégiées qu’entretiennent les deux pays. En qualifiant l’Égypte de « second pays » pour les Algériens, la représentation diplomatique souligne une volonté politique de faciliter les échanges, qu’ils soient touristiques, familiaux ou économiques.

Cette annonce arrive à un moment opportun, alors que l’Égypte continue de diversifier son offre touristique et que les échanges commerciaux entre Alger et Le Caire connaissent une dynamique de croissance.

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L’Égypte annonce un nouveau visa de cinq ans pour les voyageurs algériens

L’Égypte introduit une nouveauté majeure pour les voyageurs algériens avec le lancement d’un visa d’entrée à longue durée. Ce nouveau dispositif a été spécifiquement conçu pour offrir une flexibilité de voyage inédite, simplifiant ainsi les déplacements réguliers entre les deux pays.

Ce titre de transport se distingue par une validité exceptionnelle de 5 ans. Durant toute cette période, les titulaires bénéficient d’un droit d’entrées multiples, leur permettant de franchir la frontière égyptienne autant de fois qu’ils le souhaitent, sans aucune restriction sur le nombre total de voyages.

Par ailleurs, en termes de séjour, cette mesure autorise une présence sur le territoire égyptien allant jusqu’à 180 jours consécutifs par visite. Cette extension de la durée de séjour, alliée à l’absence de quotas d’entrées, garantit une liberté de mouvement optimale pour les motifs personnels ou professionnels.

Comment bénéficier de ces facilités ?

L’ambassade invite les citoyens algériens intéressés par cette nouvelle procédure à se rapprocher de ses services pour finaliser leurs démarches. Bien que les critères d’éligibilité restent conformes aux standards consulaires, cette mesure simplifie grandement la planification des voyages à long terme.

Pour obtenir la liste des documents requis ou pour déposer un dossier, les usagers sont invités à :

Se rendre directement au siège de l’ambassade d’Égypte à Alger.

Consulter les plateformes numériques et réseaux sociaux officiels de la représentation diplomatique.

Ce visa de 5 ans lève les barrières administratives répétitives et encourage une présence plus régulière des opérateurs économiques et des familles algériennes en terre égyptienne.

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