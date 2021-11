L’arrivée de l’hiver et l’installation du froid semble favoriser la mutation du virus de la covid-19. Des informations ont circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux numériques quant à l’apparition de nouveaux variants et la suspension du trafic aérien.

Aujourd’hui, vendredi 26 novembre 2021, l’Organisation Mondiale de la Santé vient de confirmer officiellement le caractère virulent du nouveau variant B.1.1.529 du covid, signalé pour la première fois en Afrique du Sud le 24 novembre 2021.

Le plus dangereux n’est plus l’apparition de ces différents variants, mais plutôt leurs degrés de virulence et transmission. À ce propos, l’OMS n’a pas manqué à classer ce vendredi 26 novembre, le nouveau variant comme étant « préoccupant ».

Baptisé «Omicron», la nouvelle souche de la covid-19 qui vient de faire son apparition en Afrique australe, présente un grand nombre de mutations. Cette nouvelle découverte a été en effet révélée au grand public suite la réunion du groupe d’experts chargé par l’OMS de suivre l’évolution du Covid-19.

« Le variant B.1.1.529 a été signalé pour la première fois à l’OMS par l’Afrique du Sud le 24 novembre 2021 (…). Ce variant présente un grand nombre de mutations, dont certaines sont préoccupantes», a fait savoir la même source.

Les vaccins existants sont-ils efficaces contre le nouveau variant ?

Trop tôt pour répondre à une telle question. Cependant, des scientifiques sud-africains ont déjà émis des doutes quant à l’efficacité des vaccins existants contre ce nouveau variant, rapporte le Figaro. Selon le média français, des cas ont été enregistré à Botswana voisin et à Hongkong, mais aussi en Belgique, qui est pour le moment le premier pays européen touché.

En conclusion, il convient de rappeler qu’un professeur Sud-Africaine avait déclaré que le nouveau variant pourrait être beaucoup plus transmissible que le Delta. Par conséquent, plusieurs pays européens ont procédé à la fermeture des leurs frontières à l’Afrique du Sud.