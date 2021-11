En Europe, les contaminations au coronavirus connaissent une flambée de cas sans précédent ; en Afrique australe un nouveau variant de covid-19, baptisé Omicron, a fait son apparition. Face à cette situation alarmante, l’Algérie va-t-elle refermer ses frontières ?

Ce vendredi 26 novembre, plusieurs pays européens, dont la France qui fait déjà face à la cinquième vague de covid-19, ont fermé leurs frontières aux pays de l’Afrique australe (Botswana, Namibie, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Zimbabwe), en raison de la propagation d’un nouveau variant de covid-19 en Afrique du Sud.

Pas plus tard qu’hier le Maroc a suspendu tous les vols à destination et en provenance de France ; aussi en raison de la hausse des contaminations au covid-19 en Europe, mais également en France où plus de 33.000 cas ont été recensés. Face à cette situation, que va-t-elle faire l’Algérie ?

Vers l’imposition d’un pass vaccinal aux voyageurs ?

Jusqu’à aujourd’hui, l’Algérie exige une seule condition d’entrée aux voyageurs étrangers : un test antigénique négatif. Selon nos sources, une condition pourrait être exigée aux personnes désireux d’entrer au pays. En effet, il s’agit d’un pass sanitaire.

Le Comité scientifique aurait recommandé aux autorités d’instaurer le pass vaccinal pour les voyageurs en provenance d’Europe ; tout en gardant en vigueur le test antigénique à l’arrivée. Ce document prouvant la vaccination complète du voyageur est une mesure logique puisque l’Europe fait face actuellement à une cinquième vague.