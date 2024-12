Nouveau triomphe pour la cuisine algérienne : 2 spécialités s’imposent sur la table de TasteAtlas

L’Algérie trône une nouvelle fois sur les cuisines arabes et africaines. Selon le TasteAtlas Awards 224/25, la cuisine algérienne est élue reine des saveurs dans le monde arabe, par les gourmets de cette encyclopédie culinaire.

Le verdict est tombé ! TasteAtlas, le guide de référence des saveurs du monde, vient de dévoiler son classement annuel tant attendu. Cette année, les passionnés de gastronomie ont rendez-vous avec de nouvelles catégories, offrant aux gourmets une exploration encore plus approfondie des cuisines du globe. Du meilleur plat au meilleur livre de cuisine, en passant par les villes les plus gourmandes, le classement 2024/2025 réserve son lot de surprises.

TasteAtlas a choisi la cuisine grecque comme la meilleure à l’échelle internationale, suivie par l’Italie et le Mexique pour compléter le podium. De son côté, la gastronomie française, réputée pour sa gourmandise et son raffinement, arrive en 8ᵉ place de ce classement, devançant la cuisine japonaise. Une place qui ne va pas plaire pour les gourmets français.

Par ailleurs, l’Algérie s’impose comme la reine des gastronomies africaine et arabe. Classée 21ᵉ au monde par TasteAtlas. La cuisine algérienne a obtenu la note exceptionnelle de 4.31/5, devançant ainsi tous ses voisins du Maghreb et du Moyen-Orient.

À l’échelle arabe, le Liban (26ᵉ) arrive en deuxième place, suivi par la Tunisie (30ᵉ), le Maroc (38ᵉ) et l’Égypte (40ᵉ).

TasteAtlas World Food Awards 2025: https://t.co/TVbd3jZxvC

These are the 100 best cuisines in the world. pic.twitter.com/2AwqgWYFXx

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 10, 2024