Nouveau tour de vis sur les importations: pourquoi l’État mobilise l’Institut Pasteur et la gendarmerie ?

L’Algérie ne compte pas laisser passer la moindre faille. Après avoir verrouillé les circuits bancaires et durci les procédures administratives, les pouvoirs publics franchissent un nouveau palier.

Les marchandises qui franchissent les frontières algériennes ne passeront plus seulement entre les mains des douaniers. Dorénavant, des experts en toxicologie, des spécialistes de criminalistique et des scientifiques de l’Institut Pasteur seront aussi de la partie. Le 14 mai 2026, une réunion de coordination s’est tenue au siège du ministère de la Santé à Alger, réunissant pour la première fois un arc aussi large d’acteurs autour d’un seul objectif, muscler le contrôle sanitaire des produits importés par voie frontalière.

L’alerte sanitaire comme nouvelle arme frontalière : u n dispositif à plusieurs étages pour protéger le marché national

Jusqu’ici, l’essentiel des efforts portait sur la régulation financière et documentaire des importations. Désormais, les autorités ajoutent une corde à leur arc, la vigilance sanitaire proactive. La réunion du 14 mai s’inscrit directement dans les instructions du président Abdelmadjid Tebboune, visant à « renforcer le système de contrôle et la protection de la santé des citoyens ».

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Les participants ont planché sur des modalités pratiques et concrètes. Avec une stratégie décrite comme « globale et intégrée ». Ses piliers :

Une approche proactive , fondée sur la coordination entre plusieurs secteurs plutôt que sur une logique de guichet unique.

, fondée sur la coordination entre plusieurs secteurs plutôt que sur une logique de guichet unique. Le renforcement des mécanismes de vigilance et de surveillance sanitaire aux points de passage frontaliers.

et de surveillance sanitaire aux points de passage frontaliers. L’harmonisation des procédures de contrôle et d’analyse, en conformité avec les normes nationales et internationales.

Chaque service connaît désormais son périmètre d’intervention.

Commerce extérieur : pourquoi le contrôle des importations devient une priorité absolue ?

Pourquoi une telle mobilisation ? Parce que derrière chaque palette, chaque conteneur, chaque cargaison se cache un risque potentiel. Un produit non conforme peut devenir un danger silencieux pour des milliers de consommateurs. Les autorités entendent désormais détecter « tout produit susceptible de constituer un danger pour la santé des citoyens ou de porter atteinte à la sécurité du marché national ».

Ainsi, les experts de l’Institut Pasteur et du Centre national de toxicologie apporteront leur regard scientifique, tandis que la police scientifique fournira son expertise criminalistique. Une synergie inédite qui transforme la frontière en un véritable laboratoire de veille.

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Par ailleurs, d’un point de vue économique, l’Algérie ne veut plus subir sa dépendance aux hydrocarbures. Chaque nouvelle mesure réglementaire vise un triple objectif. Protéger les réserves de change, donner de l’air à la production locale et étrangler les pratiques frauduleuses comme la sur ou sous-facturation. Derrière cette logique protectionniste se dessine une ambition de moyen terme : transformer une économie mono-exportatrice en un tissu productif diversifié, capable de se substituer progressivement aux importations.

De la théorie au terrain : comment appliquer ces mesures

Le véritable défi réside désormais dans l’application. Les participants ont donc étudié les « modalités pratiques permettant de mettre en œuvre les mesures de contrôle sur le terrain ». Concrètement, il s’agit d’éviter que cette mécanique ne reste lettre morte.

Pour y parvenir, plusieurs leviers ont été actionnés :

La définition précise des domaines d’intervention de chaque secteur. L’unification des protocoles d’analyse et de prélèvement. La mise en place d’une remontée d’information rapide entre services. La formation des personnels frontaliers aux nouveaux enjeux sanitaires.

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