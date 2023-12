Nouveau titre de séjour : ce pays Schengen veut régulariser 30 000 migrants sans papiers

La Grèce se prépare pour faire un grand pas en matière d’immigration. Le parlement grec vient d’approuver une nouvelle loi visant à régulariser un nombre important de ressortissants en situation irrégulière sur son sol, mais aussi à les embaucher dans l’un des secteurs en tension.

Comme plusieurs pays européens, la Grèce éprouve des difficultés à recruter de la main d’œuvre dans ses structures, pour pallier ce besoin, l’immigration semble la meilleure solution pour ce pays.

La Grèce offre des titres de séjour et du travail pour 30 000 migrants sans papiers

En effet, le Parlement grec a approuvé une nouvelle loi visant à régulariser plus de 30 000 ressortissants sans papiers, leur offrir des titres de séjour, mais aussi un emploi, principalement dans le secteur agricole. Une nouvelle mesure qui vise à rétablir les conditions de travail.

Cette nouvelle loi, établit un lien entre le titre de séjour et le statut de travail du migrant. La Grèce, offre ainsi un droit de séjour, exclusivement, de trois mois, pour permettre de régulariser la situation de 30 000 migrants en situation irrégulière.

Par ailleurs, ce nouveau titre de séjour s’adresse aux ressortissants sans papiers, qui se trouvent dans le pays pendant plus de trois ans et qui peuvent présenter une promesse d’embauche. Et concerne les personnes arrivées dans le pays avant le 30 novembre 2023. Il est important de préciser que ce nouveau titre de séjour ne donne pas droit à la résidence permanente, ni au regroupement familial.

Rappelons, la Grèce représente la porte d’entrée pour des milliers de migrants clandestins qui souhaitent s’offrir une opportunité de travail dans l’Union européenne. En 2022, le pays avait enregistré l’arrivée de 45 000 personnes. Nombreux parmi eux ont bénéficié d’un titre de séjour, alors que d’autres choisissent de rester illégalement, pendant des langues périodes, dans l’informel.

