Nouveau tarif chez Air Algérie : des billets d’avion vers la France à partir de 7000 DA

La compagnie aérienne nationale a précédemment changé sa politique bagages, le 29 octobre dernier. Désormais, les voyageurs d’Air Algérie n’ont droit qu’à une seule pièce de 23 kg en soute. Une décision qui a suscité la déception de la part des clients de la compagnie, étant donné que la généreuse franchise bagages d’Air Algérie était l’un de ses atouts.

Cependant, pour tenter de séduire ces voyageurs, Air Algérie a multiplié les annonces des promotions et des nouvelles offres pour se rattraper et la compagnie n’est pas au bout de ses surprises.

Nouveau tarif « Light » : Air Algérie propose des billets sans bagages en soute

En effet, sur son site de réservation, la compagnie aérienne nationale affiche une nouvelle classe tarifaire. Il s’agit notamment du tarif « Light », qui permet de voyager à des prix très réduits, mais sans transporter de bagages en soute.

Le lancement de ce nouveau tarif permet à Air Algérie de s’aligner avec les compagnies low cost qui proposent déjà ce genre de billets. Le tarif « Light » autorise seulement un bagage à main de 10kg en cabine et un bagage pour bébé de 10 kg aussi.

L’avantage que procure le billet du tarif light pour son détenteur est son prix très avantageux. En effet, suite à une simulation des prix effectuée sur le site de réservation d’Air Algérie, des billets de voyage entre Paris et Alger sont affichés au prix de 88 euros, pour les dates du 5, 6, 8 et décembre 2023 par exemple. Par ailleurs, d’autres billets sont proposés au prix de 7000 dinars algériens pour des vols au départ d’Alger vers Paris.

Quelles sont les autres classes tarifaires d’Air Algérie ?

Dans sa gamme tarifaire, la compagnie aérienne nationale propose un large choix pour ses passagers, qui leur permet de voyager selon leur enveloppe budgétaire. D’ailleurs, le mois de septembre dernier, Air Algérie a lancé la classe Economy Premium qui permet aux passagers d’Air Algérie de voyager en classe économique selon des allures de la business classe.

Par ailleurs, ces deux nouveaux tarifs s’ajoutent déjà à une large liste existante. En effet, elle affiche déjà six niveaux tarifaires dont quatre en classe économique (Économique Promo, Économique, Flex, Économique Smart, Économique plus) et deux autres font partie de la classe business (Affaires Plus et Première Plus). Chacune de ces classes dispose de ses tarifs, ses avantages et ses conditions.

