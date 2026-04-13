Nouveau système EES : l’ambassade de France en Algérie annonce un changement important

L’entrée en vigueur du nouveau système EES le 10 avril a modifié les conditions de franchissement des frontières de l’espace Schengen. À cet effet, l’ambassade de France en Algérie a diffusé une note d’information à l’attention des voyageurs.

Le système EES est désormais en vigueur. Comme l’explique l’ambassade de France en Algérie, ce dispositif remplace le traditionnel tampon sur le passeport par un enregistrement numérique des flux aux frontières Schengen. L’objectif est de moderniser et de simplifier les procédures de contrôle pour les voyageurs depuis le 10 avril.

Ce système cible exclusivement les ressortissants hors Union européenne. Les citoyens de l’UE, quant à eux, en sont exemptés.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouveau visa de 5 ans, séjours prolongés : une destination très prisée facilite l’accès aux Algériens

L’ambassade de France en Algérie annonce l’entrée en vigueur du système EES

Selon le communiqué, ce dispositif centralise les informations des voyageurs hors Union européenne. Concrètement, lors du contrôle frontalier, le système collecte numériquement vos données de voyage (dates d’entrée et de sortie), les détails de votre passeport, ainsi que vos identifiants biométriques, notamment vos empreintes digitales et une photo de votre visage.

Ces informations sont centralisées dans une base de données partagée par l’ensemble des pays membres de l’espace Schengen. Ce dispositif numérique supplante désormais le contrôle manuel et l’usage systématique du tampon encreur.

« Depuis le 10 avril, un nouveau système d’entrée/de sortie est opérationnel pour rendre les voyages en Europe plus simples et plus efficaces. Ce système entièrement automatisé, qui remplace le compostage des passeports, enregistre les dates d’arrivée et de départ, les données biométriques et les documents de voyage des ressortissants de pays non membres de l’UE », écrit l’ambassade dans son communiqué.

Les voyageurs algériens concernés

Ce nouveau dispositif s’applique directement aux voyageurs partant d’Algérie. Lors de leur premier déplacement sous le régime EES, ils seront tenus de se soumettre à une collecte de leurs données biométriques au poste de contrôle.

Si cette première étape est susceptible d’accroître le temps d’attente aux contrôles, elle simplifiera vos futurs déplacements. Une fois vos informations archivées, vous pourrez utiliser les passages automatiques, en fonction des équipements installés au poste frontière.

Il est important de souligner que le système EES fait partie d’une stratégie globale de l’Union européenne pour moderniser le contrôle de ses frontières extérieures. Grâce à un réseau numérique partagé, les États membres peuvent désormais centraliser et vérifier instantanément les flux de voyageurs non européens.

La France confrontée à des files d’attente de plusieurs heures

Dès son lancement, le système EES a provoqué d’importants blocages aux frontières françaises (Eurostar, Charles-de-Gaulle), avec des attentes dépassant les quatre heures dues à des pannes techniques et un manque de matériel certifié. Face à ces dysfonctionnements, les professionnels du secteur aérien réclament la suspension temporaire de la collecte biométrique en cas d’affluence, craignant que la période de grâce de 90 jours prévue par l’UE ne suffise pas à stabiliser le dispositif avant la haute saison estivale.

Pour les voyageurs d’affaires et les entreprises, cette automatisation impose une rigueur accrue dans le suivi des séjours, car chaque minute passée dans l’espace Schengen est désormais enregistrée numériquement pour détecter les dépassements. Cette transition vers une conformité 100 % digitale, qui préfigure l’arrivée du système ETIAS fin 2026, oblige les organisations à revoir leurs plannings de mobilité et à former leurs collaborateurs pour éviter des sanctions ou des refus d’entrée liés à des erreurs système.

🟢 À LIRE AUSSI : Fini la vignette : l’UE passe au visa Schengen 100 % numérique, voici quand tout va changer