Nouveau système d’Entrée/Sortie en Europe : ce qui va changer (ou pas) pour les voyageurs

À partir du 12 octobre 2025, l’Union européenne mettra en place un nouveau système de contrôle aux frontières de l’espace Schengen, le système d’entrée/sortie EES. Ce dispositif vise les voyageurs non-européens et il a pour but de moderniser les procédures de contrôle sans pour autant changer les conditions d’accès actuelles.

Le nouveau système d’entrée/sortie, qui concerne exclusivement les ressortissants de pays tiers, s’appliquera à tous les séjours de court séjour dans l’espace Schengen.

Toutefois, les citoyens de l’Union européenne, ainsi que les titulaires d’un visa de long séjour ou d’un permis de séjour délivré par un pays Schengen, ne sont pas concernés par cette procédure. D’autres catégories de personnes sont également exemptées, comme les étudiants, les chercheurs, les volontaires, les travailleurs frontaliers et les chefs d’États.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa Schengen pour l’Espagne : ces catégories n’ont plus besoin de prendre un rendez-vous



L’EES entraînera-t-il des frais supplémentaires ?

Le but principal de l’ESS est de s’assurer que ces voyageurs respectent la règle de séjour de 90 jours sur 180 jours. Ce nouveau système enregistre électroniquement plusieurs types de données, à savoir :

Données biométriques : scans faciaux, empreintes digitales ;

Données de voyage : dates d’entrée et de sortie, ainsi que les informations du passeport.

Les données sont conservées pendant trois ans et leur accès est limité aux agents frontaliers et aux services de sécurité. Cette mesure assure la sécurité et la confidentialité des informations. En effet, cette mesure assure la sécurité et la confidentialité des informations, tout en respectant les réglementations européennes.

Beaucoup de voyageurs confondent l’EES avec L’ETIAS, qui sera mis en place fin 2026. L’ETIAS est une autorisation de voyage électronique destinée aux voyageurs qui n’ont pas besoin de visa pour entrer dans l’espace Schengen. Ce n’est pas un visa et il ne change rien aux règles existantes.

Quel impact sur le passage aux frontières ?

Contrairement à l’EES, l’ETIAS coûte 20 euros par personne et est valable pendant trois ans, à moins que le passeport n’expire avant. Cependant, les voyageurs de moins de 18 ans et de plus de 70 ans, ainsi que les membres de la famille de citoyens de l’UE, n’ont pas à payer des frais. Il est important de noter que l’utilisation de l’EES n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les voyageurs aux frontières.

De nombreux voyageurs s’inquiètent des longs délais d’attente dans les aéroports européens à la mise en place initiale de ce nouveau système. Cependant, l’Union européenne prévoit qu’à long terme l’automatisation des contrôles frontaliers qui fluidifiera le passage des voyageurs.

Par ailleurs, pour y parvenir, les tampons manuels sur les passeports seront remplacés par la reconnaissance faciale et la collecte automatisée des empreintes digitales. Des solutions techniques sont également envisagées, comme des systèmes de pré-enregistrement et des bornes en libre-service, pour accélérer encore le traitement des voyageurs et réduire les temps d’attente.

🟢 À LIRE AUSSI : Programme Chevening 2026/2027 : master financé au Royaume-Uni pour les étudiants algériens