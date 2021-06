Nouveau stade d’Oran : ce que l’on sait sur l’affaire du barbecue

L’affaire du géant barbecue organisé au nouveau stade d’Oran a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, suscitant donc l’intervention du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi la Direction du Stade.

Alors que l’inauguration de cet édifice d’envergure est intervenue par l’une des plus belles façons avec l’extraordinaire prestation de l’équipe algérienne de football des locaux, en s’imposant 5-1 face au Liberia, ce qui a suivi cet événement a carrément suscité l’indignation et les plus vives réactions.

En effet, une vidéo où l’on peut voir un gigantesque barbecue à l’intérieur même du stade est vite devenue virale. Les internautes ont donc dénoncé ce geste tant dans sa forme que dans son fond, d’autant que le complexe sportif avait couté pas moins de 142 millions de dollars au trésor public.

Suite à cet événement controversé et largement relayé et commenté sur les réseaux sociaux, le ministère de la Jeunesse et des Sports a vite réagi. Le département de Sid Ali Khaldi a décidé de dépêcher sur les lieux une commission d’enquête, qui sera conduite par l’inspecteur général du ministère.

Le Directeur du Stade d’Oran apporte des précisions

Une réaction tout à fait salutaire pour définir les responsabilités et éclairer l’opinion publique sur ce qui s’est réellement passé, mais qui en dit davantage sur la gravité de l’acte lui-même.

De son côté, le premier responsable du Stade d’Oran, Mérabet Moncef a affirmé ce samedi que la « barbecue n’avait pas été autorisé par la Direction du complexe Olympique ». Dans une déclaration à Ennahar, le responsable a affirmé que la Direction n’a pas encore reçu officiellement la direction du Stade.

Selon lui, le complexe Olympique est toujours sous la responsabilité de l’entreprise chargée de finaliser les travaux. De ce fait, cette dernière est la seule responsable des évènements ayant été enregistrés au niveau du Stade. Il s’agit donc, selon le même responsable, d’une fête de barbecue et d’un match gala organisée par les travailleurs de l’Entreprise.