Nouveau Stade de Tizi-Ouzou : date de réception et de mise en exploitation connue

L’Algérie bénéficiera, très prochainement, d’un nouveau joyau d’architecture. En effet, le taux d’avancement des travaux de construction de l’enceinte sportive de Tizi-Ouzou a atteint un pourcentage très avancé.

Évalué à 90% selon le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, lors de la visite d’inspection qu’il a effectué hier soir sur le chantier, le nouveau Stade de Tizi-Ouzou est sur le point d’être réceptionné.

Avec la nouvelle dynamique que les infrastructures sportives en Algérie connaissent, le nouveau Stade de Tizi-Ouzou sera un autre atout de taille dans les éventuelles organisations des événements sportifs.

Dans ce sillage, le ministre Belaribi a ordonné aux responsables du chantier de mener une cadence avec davantage d’intensité pour que l’enceinte soit réceptionné dans un délai très proche. Un objectif réalisable compte tenu de la dernière bonne nouvelle.

Alors que le taux d’avancement des travaux de construction était de 75% lors de la visite ministérielle d’inspection du 06 mars dernier, il est à 90% aujourd’hui. Une aubaine pour les fans du ballon rond algérien.

Le stade de Tizi Ouzou – niché au pied des montagnes – est une merveille. Probablement l’un des plus beaux stades du continent africain. La JSK a enfin une enceinte digne de son histoire et son palmarès. pic.twitter.com/Ld46Bq5TtT — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 30, 2023

Nouveau Stade de Tizi-Ouzou : la date du premier match est connue

La nouvelle enceinte sportive de Tizi-Ouzou sera bientôt exploitable, selon le communiqué du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

Or, avant cette mise en service du nouveau stade capable d’accueillir 50.000 spectateurs dans un décor qui prône les couleurs de la JS Kabylie, un test s’impose. En effet, le ministère a annoncé qu’un match test aura lieu le mois de mai prochain pour évaluer cette infrastructure sportive.

L’une des particularités du stade de Tizi Ouzou: la tribune de presse 🗞️ a été installée sur les gradins inférieurs, juste derrière le banc des visiteurs et à côté du tunnel menant aux vestiaires. pic.twitter.com/qGrwa7lIJA — We love Algerian football 📐 (@lucarne_dz) March 30, 2023

Attribution de la CAN 2025 : fin de la mission d’inspection de la CAF

La mission du cabinet allemand que la Confédération Africaine du Football a chargé d’inspecter les infrastructures des pays candidats à l’accueil du CAN 2025 a pris fin en Algérie.

En effet, le cabinet indépendant, Roland Berger Strategy Consultants, a effectué une visite de 3 jours en terres algériennes. Visitant 6 stades, les inspecteurs que la CAF a accrédités ont passé à la loupe les différentes infrastructures sportives d’Oran, D’Annaba, de Constantine, de Blida et d’Alger.

« Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des candidatures pour l’accueil de la CAN TotalEnergies 2025 (AFCON 2025), lancée le 26 octobre 2022, où le cabinet poursuivra sa mission au Nigéria et Bénin, qui ont présenté une candidature commune, et la Zambie avant que la CAF ne se prononce sur l’attribution de cette édition à une date qui reste à déterminer. » dit le communiqué de la FAF. Selon des informations, les stades de Tizi-Ouzou et de Douera et du 05 juillet ont été mis en réserve.