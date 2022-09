Nouveau stade de Douéra : les travaux avancent bien

Le ministère de l’habitat de l’urbanisme et de la ville, Tarek Belaribi, a rendu visite d’inspection au nouveau stade de Douéra. Les travaux de construction avancent bien, selon un communiqué officiel du ministère.

L’Algérie s’apprête à réceptionner de nouveaux stades dans quelques mois, à savoir ceux de Baraki, de Douéra ou encore de Tizi-Ouzou. Le ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la ville, Tarek Belaribi, poursuit ses visites d’inspection aux stades au cours de construction afin de s’arrêter sur le niveau de l’avancement des travaux.

Aujourd’hui, le ministre a effectué une nouvelle visite d’inspection au nouveau stade de Douéra. Il a eu l’occasion d’assister aux différents ateliers.

Les travaux avancent bien

Selon un communiqué officiel du ministère, Tarek Belaribi a commencé sa visite par les tunnels. Les travaux connaissent un avancement considérable et sont sur le point d’être achevés.

Le ministre a également visité le centre de contrôle et de commandement. L’avancement des travaux a atteint un taux de 65%. Selon le communiqué, Tarek Belaribi a insisté de redoubler d’efforts pour que les travaux s’achèvent dans les plus brefs délais.

En passant par les travaux de peinture des tribunes par une substance résistible à l’eau, qui ont atteint 65%, le ministre a également visité d’autres ateliers. On cite notamment ceux au sous-sol et de la pelouse, où il a insisté sur l’augmentation de la cadence pour l’avancement des travaux.

Dans ce même registre, Tarek Belaribi a visité les travaux de la structure extérieure du stade. Ils sont très avancés et devraient s’achever bientôt.

En somme, et selon le communiqué du ministère de l’habitat de l’urbanisme et de la ville, les travaux de construction au nouveau stade de Douéra avancent bien. Alors que le ministre Belaribi y veille toujours , on s’attend à ce que l’Algérie va réceptionner un nouveau stade à partir de l’année prochaine.