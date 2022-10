Nouveau stade de Baraki : l’EN A’ pour l’inaugurer ?

Le sélectionneur national A’, Madjid Bougherra, évoque le stage de préparation qui a débuté aujourd’hui à la ville tunisienne Tabarka. Il affirme que sa bande va disputer un match amical au nouveau stade de Baraki le mois de décembre prochain.

Le sélectionneur national A’, Madjid Bougherra, a décidé de programmer un stage entre le 26 octobre et le 3 novembre prochain. Un stage qui rentre dans le cadre de la préparation en prévision du prochain CHAN en Algérie. En effet, il se déroulera à la ville tunisienne Tabarka et sera ponctué par deux matchs amicaux face au Mali et au Niger, respectivement le 29 octobre et le 2 novembre.

« Comme vous le savez, on ne peut disputer des matchs amicaux aux stades qui accueilleront le prochain CHAN. Face à cette situation, j’ai vite anticipé en programmant un stage en Tunisie. On va se préparer dans un lieu doté de toutes les commodité ». Dira-t-il d’emblée, dans une déclaration accordée aux médias avant le départ de la sélection nationale des locaux en Tunisie.

L’ancien défenseur des Verts compte programmer un autre stage lors de la prochaine date FIFA, aux Emirats Arabes Unis. « Ce sera l’occasion d’affronter, en amical, des sélections arabes. A cet effet, on a officialisé avec la Syrie et le Koweït ». A-t-il affirmé.

Il défend également ses choix en déclarant : « Quand on est critiqués, c’est qu’on est sur le bon chemin…J’ai retenu les joueurs dont j’ai besoin et j’assume mes choix. La porte est toujours ouvertes aux joueurs ayant le potentiels d’être convoqués. On suit tous les joueurs qui évoluent en championnat algériens ».

L’EN A’ pour inauguré le nouveau stade de Baraki ?

Le nouveau stade de Baraki sera opérationnel dans quelques semaines. Apparemment, c’est la sélection nationale A’ qui devrait l’inaugurer. Selon Madjid Bougherra, un match amical est prévu au nouveau « joyau » de l’Algérie en mois de décembre prochain.

« On jouera un match amical au nouveau stade de Baraki le mois de décembre prochain. J’ai évoqué le sujet avec le président de la FAF, il est d’accord. On devrait même effectuer des séances d’entrainement là bas ». Dira-t-il.

Il est à rappeler que c’est la sélection nationale A qui devait inaugurer le nouveau stade de Baraki en mois de novembre. Mais elle va, finalement, jouer ses deux matchs amicaux respectivement au stade de Hamlaoui à Constantine, probablement face à l’Afrique du Sud, et en Suède, à la ville Malmö, face à la sélection suédoise.