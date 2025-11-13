Nouveau souffle pour le transport à Alger : 30 bus flambant neufs et ticket unique en préparation

Le Directeur Général de l’Établissement de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA), Aissam Guidoum, a supervisé ce matin, en compagnie du Wali Délégué de la Circonscription Administrative de Sidi Abdellah, Djamel Abdelmoumène Benhaddou, la cérémonie de livraison de 30 bus rénovés.

Ces 30 bus ont été entièrement remis à neuf et réaménagés par les travailleurs de la base de maintenance d’ETUSA. Cette opération vise à renforcer les lignes de transport au niveau de la circonscription administrative de Sidi Abdellah, desservant notamment :

La gare ferroviaire de l’Université

Tassala El Merdja

Rahmania

Sidi Bennour

Zaâatria

Magtaa kheira

Ben Aknoun

Tafourah

L’événement s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités, dont le Commissaire de la Sûreté Nationale de Sidi Abdellah, le représentant du Chef de la Circonscription Administrative de Zéralda, le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Maalma, le représentant du Commandant du Groupement Territorial de la Gendarmerie Nationale de Sidi Abdellah, le Chef de l’Unité de la Protection Civile de Sidi Abdellah, l’association El Amal Sidi Bennour, le Secrétaire Général du syndicat de l’établissement, le Président du comité de participation, ainsi que des cadres et des employés de l’entreprise.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’exécution des instructions du Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et des Transports, Saïd Sayoud, visant à améliorer les services de transport public et à faciliter les déplacements des citoyens.

Applications et ticket unique… Le Ministre de l’Intérieur dévoile les nouveautés du transport

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé que les institutions relevant de son secteur ont entrepris d’adopter la numérisation.

Le ministre a ajouté que son département a élaboré un programme visant à numériser l’ensemble des services destinés aux citoyens, notamment en ce qui concerne le transport collectif.

Cette démarche est jugée d’une importance capitale pour améliorer les services offerts, accroître l’efficacité des institutions sous tutelle, et garantir un haut niveau de souplesse, de rapidité, de transparence et de précision dans les transactions financières et leurs suivis. Elle vise également à intégrer une large frange de citoyens dans le soutien à l’économie numérique, pilier du développement durable.

Répondant aux questions orales des membres du Conseil de la Nation, Sayoud a souligné que des preuves tangibles de l’utilisation et de la généralisation du paiement électronique sont déjà visibles dans le domaine du transport public.

66 gares routières sont désormais opérationnelles sur les 74 que compte le territoire national

Les statistiques révèlent plus de 47 000 opérations de paiement électronique enregistrées dans ces gares.

Par ailleurs, l’entreprise SOGRAL, chargée de la gestion des gares routières, a développé la première plateforme numérique du secteur du transport terrestre, baptisée « Mahatati » (Ma Gare). Des guichets permettant l’achat de titres de transport par carte de crédit ont également été installés.

Concernant le transport urbain et semi-urbain, les services sont en cours de modernisation via le développement de la plateforme « Khidmaty » (Mes Services). L’objectif est de réduire le temps et les coûts de déplacement pour les citoyens grâce au paiement électronique. L’application devrait entrer en service au cours du premier semestre 2026.

Pour le transport ferroviaire, la société a développé une solution spécifique de réservation et de paiement électronique qui a été mise en œuvre et exploitée dès le début du mois d’octobre. Plus de 5 000 opérations de paiement en ligne ont été enregistrées après une phase d’expérimentation sur les grandes lignes entamée le 1er novembre 2024.

Lancement du ticket unique à Alger

Le ministre de l’Intérieur a également abordé le projet du Ticket Unique multi-modal qui englobera le métro, le tramway, le transport par câble, le transport ferroviaire ainsi que le transport urbain et semi-urbain dans la wilaya d’Alger.

Le ministre a précisé que cette expérimentation débutera dans la capitale avant d’être généralisée aux autres wilayas dans un proche avenir. Ce titre de transport permettra aux citoyens d’accéder à différents modes de transport au sein du périmètre urbain, s’inscrivant dans l’effort de modernisation et de promotion du paiement électronique. Le projet est actuellement à un stade avancé de concrétisation.