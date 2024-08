Nouveau siège, vols depuis Rome : ITA Airways renforce sa présence en Algérie

De plus en plus de compagnies aériennes desservent le territoire national. C’est le cas du transporteur aérien italien ITA Airways qui vient de renforcer sa présence sur le marché algérien avec une offre de vols renforcée depuis et vers le territoire national.

La compagnie aérienne italienne mise sur l’Algérie pour renforcer ses positions sur le marché international, notamment avec l’ouverture d’un nouveau bureau dans la capitale Alger.

ITA Airways : jusqu’à 14 vols par semaine vers l’Algérie

L’inauguration a eu lieu, mercredi, en présence de l’ambassadeur italien, en l’occurrence Antonio Poletti, du directeur général de la compagnie, du responsable d’ITA Airways pour l’Afrique du Nord et du PDG de La SGSIA, Mokhtar Said Mediouni.

L’inauguration de ses nouveaux locaux témoigne de l’intérêt croissant des ressortissants italiens pour l’Algérie qui souhaitent découvrir le grand potentiel touristique des villes algériennes. Par ailleurs, ITA Airways compte en son programme 14 vols par semaine depuis et vers l’Algérie.

Le transporteur aérien opère ses vols au départ de l’aéroport de Rome à destination de celui de Houari Boumediene à Alger, à raison de deux fréquences par jour. La compagnie aérienne porte-drapeau de l’Italie a aussi fait part de sa volonté de relier d’autres aéroports algériens à l’hub de Rome Fiumicino. Au sujet de la ligne reliant entre Rome et l’aéroport d’Oran, la compagnie n’a donné aucun détail sur une éventuelle reprise des vols.

Quels sont les prix d’ITA Airways pour août 2024 ?

Pour la saison estivale, ITA Airways propose ses billets de voyage à partir de 190 euros, le prix d’un voyage en aller simple, au départ de Rome vers Alger, programmé pour ce mois d’août. Ce tarif peut atteindre jusqu’à 257 euros, pour un voyage en classe économique.

Pour le mois de septembre prochain, le transporteur aérien italien garde le même niveau des prix et affiche ses vols à partir de 192 euros. Pour rappel, ITA Airways partage la desserte de Rome et d’Alger avec la compagnie aérienne nationale. Air Algérie propose aussi des offres intéressantes à destination de l’Italie.

