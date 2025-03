Nouveau service CASNOS : la demande de retraite se fait désormais en ligne pour les non-salariés

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) a annoncé, ce dimanche, le lancement d’un nouveau service permettant de demander une pension de retraite à distance.

Cette initiative, accessible via la plateforme « Damancom », vise à simplifier et accélérer les démarches pour les bénéficiaires.

Selon un communiqué de la caisse, ce service innovant offre aux assurés la possibilité de formuler leur demande de retraite en quelques étapes numériques simples.

Une avancée qui promet d’améliorer l’expérience utilisateur tout en faisant gagner un temps précieux aux concernés.

Avec cette nouvelle offre, la CASNOS réaffirme son engagement à moderniser et optimiser les services proposés à ses bénéficiaires. L’objectif est clair : permettre aux citoyens d’accéder à l’ensemble des services numériques sans avoir à se déplacer dans les agences locales. Une démarche qui s’inscrit dans une volonté de simplification administrative et de digitalisation accrue.

Cette initiative s’ajoute à une série de mesures prises récemment par la Caisse pour faciliter les procédures et répondre aux attentes des assurés. Une manière de s’adapter aux besoins croissants de rapidité et d’efficacité dans un monde de plus en plus connecté.

CASNOS simplifie la récupération des mots de passe via la plateforme Damancom

Dans la continuité de ses efforts pour moderniser ses services, la CASNOS a annoncé, le lancement d’un nouveau service permettant aux assurés sociaux de récupérer facilement leur mot de passe via la plateforme Damancom.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la simplification des démarches administratives et de l’amélioration de l’expérience des affiliés.

Dans un communiqué, la CASNOS a expliqué que ce service permet aux affiliés de récupérer leurs identifiants d’accès à leurs comptes électroniques et de bénéficier des services numériques disponibles en toute fluidité. La Caisse a également détaillé la procédure à suivre pour récupérer le mot de passe :

Se connecter à la plateforme Damancom. Accéder à l’espace dédié à la récupération du mot de passe. Recevoir un lien de réinitialisation via l’adresse e-mail enregistrée. En l’absence d’une adresse e-mail enregistrée, la Caisse a invité les affiliés à mettre à jour leurs données en contactant directement les services concernés, afin de garantir la réception du lien de récupération du mot de passe en toute simplicité.

Cette nouvelle mesure vise à faciliter l’accès aux services en ligne pour les affiliés, tout en renforçant la sécurité et l’efficacité des procédures administratives.