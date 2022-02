Nouveau record pour Mahrez : l’Algérien rattrape Messi et Agüero

Après sa prestation grandiose face à Brentford lors de la 24ᵉ journée de Premier League, Riyad Mahrez s’est accordé une place dans un cercle restreint pour les hommes de l’entraîneur catalan Pep Guardiola à côté de Lionel Messi et de Sergio Agüero.

En effet, le penalty inscrit face à l’ancienne équipe de Said Benrahma, a permis au capitaine de l’équipe d’Algérie de garder sa série de buts qui s’étale maintenant sur 7 matchs. Riyad Mahrez rejoint les deux mastodontes argentins en étant le 3ᵉ joueur qui a marqué au moins un but lors de 7 matchs consécutifs toutes compétitions confondues sous les commandes de Pep Guardiola.

Une statistique pour l’histoire

La semaine de repos accordée à Riyad Mahrez par son entraîneur espagnol après son retour de la CAN semble bel et bien avoir donné ses fruits. L’international algérien s’est montré décisif avec les cityzens et regagne la confiance de l’ancien technicien du FC Barcelone. Avec ses 16 réalisations et 7 assists cette saison, les sommets du football européens n’ont pas de secrets pour le fennec.

Dans une déclaration précédente, l’ailier algérien n’a pas hésité à afficher ses intentions de tout rafler avec son équipe. Rejoindre Lionel Messi (septuple ballon d’or) et la légende de Manchester City, Sergio Agüero, qui n’est rien d’autre que le buteur historique de City, s’annonce déjà prometteur pour un début.