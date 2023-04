Nouveau record pour Eddama qui atteint les 100 millions de vues (Mouzahem Yahia)

La série dramatique « Eddama » continue à susciter un engouement sans précédent depuis son lancement sur l’ENTV au début du mois de ramadan. Avec son intrigue captivante et son casting impressionnant, la série a rapidement conquis les téléspectateurs algériens, attirant un large public et battant des records d’audience.

En effet, le premier épisode de la série a même dépassé les 10 millions de vues sur YouTube, confirmant ainsi son succès retentissant. Selon les révélation du réalisateur de la série « Eddama » a atteint 100 millions de vues sur YouTube, depuis son lancement. Dans ce sens, il convient de rappeler que la série « Eddama » réunit de grandes figures du petit écran algérien, telles que Bivouna, Mustapha Laribi, Rym Takoucht, Ammar Benani, Aida Ababsa, Abdelkrim Bribar, Krimou Derradji, entre autres, qui ont été largement appréciées par le public.

Eddama a permis de découvrir de jeunes talents

Effectivement, leur talent et leur jeu d’acteur impeccable ont été salués par les téléspectateurs algériens, qui ont été captivés par leurs performances. En plus de mettre en avant des acteurs déjà bien connus du public, la série « Eddama » a également permis de découvrir de nouveaux talents.

Notamment, des actrices comme Hanaa Mansour et Ines Izri qui ont été révélées grâce à leur participation à cette série, confirmant ainsi la richesse du paysage artistique algérien. Un autre élément clé du succès de la série « Eddama » est l’équipe qui se cache derrière. En effet, le réalisateur Yahia Mouzahem et la scénariste Sarah Bertima ont apporté leur touche personnelle à cette série, ainsi qu’à de nombreux autres projets, et ont visiblement contribué à créer une histoire captivante et émouvante qui a su toucher le cœur des téléspectateurs.

Les chiffres d’audience de « Eddama » sont impressionnants et reflètent l’intérêt du public algérien envers cette série. Le premier épisode a atteint plus de 10 millions de vues sur YouTube,comme mentionné plus haut. Sachant que le deuxième épisode approche les 7 millions de vues. L’épisode 19 de la série a même atteint plus de 3 millions de vues en seulement 16 heures, témoignant de l’engouement du public pour cette série.

Yahia Mouzahem vante ses réalisation sur les réseaux sociaux

Effectivement, Yahia Mouzahem est très fier de son travail en tant que réalisateur. D’ailleurs, il n’a pas hésité à faire part de sa fierté sur les réseaux sociaux. Par le biais d’un post publié sur sa page Facebook officielle, il a annoncé avec enthousiasme que sa série « Eddama » a atteint 100 millions de vues sur YouTube. Chose qui va marquer l’industrie de la télévision en Algérie et encourager d’autres producteurs à suivre les pas de Yahia Mouzahem.

De leur part, les internautes n’ont pas tardé à féliciter Yahia Mouzahem ainsi que toute l’équipe qui a contribué au succès de ce projet. En effet, cette réalisation remarquable témoigne du talent de Yahia Mouzahem en tant que réalisateur, ainsi que de l’appréciation du public pour son travail.