Nouveau record de chaleur en janvier 2024 : une tendance inquiétante

La hausse des températures mondiales atteint des sommets inédits, avec janvier 2024 enregistrant un record de chaleur, dépassant celui de janvier 2020.

En effet, les experts du programme Copernicus sur le changement climatique confirment que le mois dernier a été officiellement le plus chaud jamais enregistré pour un mois de janvier. Selon les données recueillies, la température moyenne de surface a atteint 13,14 degrés Celsius en janvier 2024, dépassant de 0,70 degré Celsius la moyenne de la période 1991-2020, et dépassant de 0,12 degré Celsius le record précédent établi en janvier 2020.

De plus, cela marque le huitième mois consécutif de records de température, avec chaque mois depuis juin dernier étant le plus chaud jamais enregistré. Les scientifiques de Copernicus s’appuient sur une gamme de satellites, de navires, d’avions et de stations météorologiques pour surveiller le temps dans le monde entier.

Leurs mesures révèlent que la température moyenne mondiale au cours des 12 derniers mois est la plus élevée jamais enregistrée, dépassant de 0,64 degré Celsius la moyenne de 1991-2020, et de 1,52 degré Celsius la moyenne préindustrielle de 1850-1900.

Variations des températures par région

En outre, en janvier 2024, les températures en Europe ont varié, étant beaucoup plus basses que la moyenne dans les pays nordiques et bien plus élevées dans le sud du continent.

En dehors de l’Europe, les températures étaient nettement plus élevées que la moyenne dans l’est du Canada, le nord-ouest de l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie centrale, et inférieures à la moyenne dans l’ouest du Canada, le centre des États-Unis et la plupart de la Sibérie orientale.

La phase de La Niña, qui contribue au refroidissement dans la région équatoriale de l’océan Pacifique, montre des signes d’affaiblissement, mais les températures de l’air marin restent anormalement élevées.

Ces données surviennent peu de temps après que Copernicus a confirmé que 2023 était l’année la plus chaude jamais enregistrée.

Les chiffres de 2024 soulignent l’urgence d’actions contre le changement climatique. Des réductions rapides des émissions de gaz à effet de serre sont la seule façon d’arrêter l’augmentation des températures mondiales, selon Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus.

Pour conclure, Carlo Buontempo, directeur de Copernicus, souligne que les événements météorologiques extrêmes des derniers mois témoignent de notre éloignement du climat dans lequel notre civilisation s’est développée, avec des conséquences graves pour l’accord de Paris et tous les efforts humains.